Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Президент Зеленский раскрыл детали видения команды Трампа относительно завершения войны и влияние конфликта с Ираном на Украину.

Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа

В США рассматривают территориальные уступки как один из вариантов прекращения войны. В то же время Украина не готова "платить" за мир собственными территориями, ведь не является агрессором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам Зеленского, переговоры украинской делегации в Майами со спецпредставителями Трампа не дали результата.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить?" - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не является агрессором и его беспокоит то, что "никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности". Глава государства также выразил обеспокоенность, что после завершения конфликта вокруг Ирана США могут усилить давление на Киев для достижения договоренностей с Москвой.

Почему РФ выгодно заключить мирное соглашение именно сейчас - мнение эксперта

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что России может быть выгодно заключить мирное соглашение с Украиной.

По его словам, одним из потенциальных бонусов для Москвы может стать возможность для Дональда Трампа привлечь Россию к урегулированию других международных конфликтов. Также Кремль мог бы продвигать идею совместного влияния на глобальные процессы вместе с Китаем.

"Но, на мой взгляд, это невозможно, учитывая внутренние обстоятельства самой России. Поэтому значительной выгоды от этой ситуации они не получат", - отметил аналитик.

Андрусив подчеркнул, что даже в случае подписания соглашения экономический эффект будет временным. Мир может лишь немного замедлить кризисные процессы в российской экономике, но не способен обеспечить ее восстановление или рост. Таким образом, максимум, на что может рассчитывать Кремль, - это пауза и частичное стабилизирование ситуации, а не стратегический прорыв.

Сотрудничество РФ с Ираном

Отдельно Зеленский заявил об углублении сотрудничества Москвы и Тегерана. По его словам, Россия передает Ирану военные технологии и опыт, в частности в применении FPV-дронов.

"Это открытая информация – видео, на котором иранцы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов."Почему именно FPV-дроны? Россия и Украина используют эти дроны на поле боя – только на поле боя. Обычно они имеют радиус действия 10–20 километров и создают "кил-зоны", - отметил он.

По мнению президента, это может свидетельствовать о подготовке к новым наземным операциям в регионе.

"Я сказал: "Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме". Такие вещи, как FPV, – это опыт России, которым она поделилась с Ираном", - добавил Зеленский.

РФ передает Ирану разведданные

Президент Украины сообщил, что Киев имеет доказательства передачи Россией Ирану спутниковых снимков военных объектов США, Европы и критической инфраструктуры на Ближнем Востоке. Зеленский рассказал, что речь идет о данных по базам в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и ОАЭ

Зеленский отметил, что подобную тактику Россия применяла и против Украины перед ракетными ударами, поэтому есть основания считать, что Москва помогает Тегерану с выбором целей.

"Я думаю, что Россия поддерживает Иран напрямую, на 100%. Тот же формат обмена спутниковыми снимками, как и в случае с Украиной", - предположил прездент.

Какая выгода РФ от войны в Иране

Президент подчеркнул, что затяжная война на Ближнем Востоке стратегически выгодна для Кремля. По его словам, большинство лидеров региона не заинтересованы в затяжных конфликтах, ведь их главный приоритет - стабильное развитие экономики. Речь идет о финансах, бизнесе, технологиях и туризме, которые могут эффективно развиваться только в условиях мира и безопасности. В то же время достижение этого мира зависит прежде всего от политики США, позиции Ирана, действий Израиля, а также от намерений России.

"Я уверен, что Россия хочет длительной войны. У них есть преимущества: ​​США сосредотачиваются на Ближнем Востоке и могут уменьшить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только преимущества для России от продолжения войны с Ираном", - сказал Зеленский.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что длительная война в Иране будет мешать поставкам оружия Украине, Зеленский ответил: "Я не просто обеспокоен, я уверен, что у нас будут такие вызовы. Абсолютно".

Кроме того, частичное ослабление санкций и рост мировых цен на энергоресурсы способствуют укреплению российской экономики.

"Санкции были ослаблены – частично, но все же ослаблены, – и Россия начинает расти экономически. Я вижу для России только выгоды, ведь она не думает о человеческих жизнях, особенно когда речь не идет о российских жизнях", - добавил он.

Почему Зеленский не посетил Израиль

Зеленский прокомментировал отсутствие контактов с Израилем во время своего визита на Ближний Восток. По его словам, после начала конфликта с Ираном ряд стран обращались к Украине за помощью, однако Израиль этого не сделал.

Президент отметил, что не общался с премьер-министром Биньямином Нетаньягу уже около двух лет. Он считает, что "Израиль должен решить", хочет ли он сотрудничать с Украиной.

Зеленский предположил, что израильское правительство пытается сохранять баланс в отношениях между Украиной и Россией, даже несмотря на сотрудничество Москвы с Ираном. В то же время он подчеркнул, что Киев открыт к сотрудничеству, ведь обе страны имеют взаимно важные ресурсы.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нам нужно... у нас большой дефицит в сфере противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет у Израиля, и мы готовы к этому диалогу", - добавил Зеленский.

Давление на российскую экономику

Президент отметил, что Украина должна бить по слабым местам российской экономики, в частности энергетическому сектору. Он добавил, что санкции, дальнобойные удары Украины и конкуренция на энергорынке уже привели к значительному дефициту бюджета РФ.

"Когда твоя страна меньше врага, ты должен находить его слабые места и определять приоритеты... Все эти факторы привели к дефициту российского бюджета на уровне примерно 100 млрд дол. в 2026 году. Сейчас же их энергетические доходы растут ежедневно, и это нам не помогает", - подчеркнул Зеленский.

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

