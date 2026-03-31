Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Руслана Заклинская
31 марта 2026, 11:23
Президент Зеленский раскрыл детали видения команды Трампа относительно завершения войны и влияние конфликта с Ираном на Украину.
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

  • Как США планируют завершить войну в Украине
  • Как Россия сотрудничает с Ираном
  • Передает ли Россия Ирану разведданные и спутниковые снимки
  • Почему Зеленский не контактировал с Израилем
  • Какую выгоду получает Россия от войны в Иране

В США рассматривают территориальные уступки как один из вариантов прекращения войны. В то же время Украина не готова "платить" за мир собственными территориями, ведь не является агрессором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам Зеленского, переговоры украинской делегации в Майами со спецпредставителями Трампа не дали результата.

видео дня

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить?" - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не является агрессором и его беспокоит то, что "никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности". Глава государства также выразил обеспокоенность, что после завершения конфликта вокруг Ирана США могут усилить давление на Киев для достижения договоренностей с Москвой.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему РФ выгодно заключить мирное соглашение именно сейчас - мнение эксперта

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что России может быть выгодно заключить мирное соглашение с Украиной.

По его словам, одним из потенциальных бонусов для Москвы может стать возможность для Дональда Трампа привлечь Россию к урегулированию других международных конфликтов. Также Кремль мог бы продвигать идею совместного влияния на глобальные процессы вместе с Китаем.

"Но, на мой взгляд, это невозможно, учитывая внутренние обстоятельства самой России. Поэтому значительной выгоды от этой ситуации они не получат", - отметил аналитик.

Андрусив подчеркнул, что даже в случае подписания соглашения экономический эффект будет временным. Мир может лишь немного замедлить кризисные процессы в российской экономике, но не способен обеспечить ее восстановление или рост. Таким образом, максимум, на что может рассчитывать Кремль, - это пауза и частичное стабилизирование ситуации, а не стратегический прорыв.

Сотрудничество РФ с Ираном

Отдельно Зеленский заявил об углублении сотрудничества Москвы и Тегерана. По его словам, Россия передает Ирану военные технологии и опыт, в частности в применении FPV-дронов.

"Это открытая информация – видео, на котором иранцы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов."Почему именно FPV-дроны? Россия и Украина используют эти дроны на поле боя – только на поле боя. Обычно они имеют радиус действия 10–20 километров и создают "кил-зоны", - отметил он.

По мнению президента, это может свидетельствовать о подготовке к новым наземным операциям в регионе.

"Я сказал: "Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме". Такие вещи, как FPV, – это опыт России, которым она поделилась с Ираном", - добавил Зеленский.

РФ передает Ирану разведданные

Президент Украины сообщил, что Киев имеет доказательства передачи Россией Ирану спутниковых снимков военных объектов США, Европы и критической инфраструктуры на Ближнем Востоке. Зеленский рассказал, что речь идет о данных по базам в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и ОАЭ

Зеленский отметил, что подобную тактику Россия применяла и против Украины перед ракетными ударами, поэтому есть основания считать, что Москва помогает Тегерану с выбором целей.

"Я думаю, что Россия поддерживает Иран напрямую, на 100%. Тот же формат обмена спутниковыми снимками, как и в случае с Украиной", - предположил прездент.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Какая выгода РФ от войны в Иране

Президент подчеркнул, что затяжная война на Ближнем Востоке стратегически выгодна для Кремля. По его словам, большинство лидеров региона не заинтересованы в затяжных конфликтах, ведь их главный приоритет - стабильное развитие экономики. Речь идет о финансах, бизнесе, технологиях и туризме, которые могут эффективно развиваться только в условиях мира и безопасности. В то же время достижение этого мира зависит прежде всего от политики США, позиции Ирана, действий Израиля, а также от намерений России.

"Я уверен, что Россия хочет длительной войны. У них есть преимущества: ​​США сосредотачиваются на Ближнем Востоке и могут уменьшить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только преимущества для России от продолжения войны с Ираном", - сказал Зеленский.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что длительная война в Иране будет мешать поставкам оружия Украине, Зеленский ответил: "Я не просто обеспокоен, я уверен, что у нас будут такие вызовы. Абсолютно".

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

Кроме того, частичное ослабление санкций и рост мировых цен на энергоресурсы способствуют укреплению российской экономики.

"Санкции были ослаблены – частично, но все же ослаблены, – и Россия начинает расти экономически. Я вижу для России только выгоды, ведь она не думает о человеческих жизнях, особенно когда речь не идет о российских жизнях", - добавил он.

Почему Зеленский не посетил Израиль

Зеленский прокомментировал отсутствие контактов с Израилем во время своего визита на Ближний Восток. По его словам, после начала конфликта с Ираном ряд стран обращались к Украине за помощью, однако Израиль этого не сделал.

Президент отметил, что не общался с премьер-министром Биньямином Нетаньягу уже около двух лет. Он считает, что "Израиль должен решить", хочет ли он сотрудничать с Украиной.

Зеленский предположил, что израильское правительство пытается сохранять баланс в отношениях между Украиной и Россией, даже несмотря на сотрудничество Москвы с Ираном. В то же время он подчеркнул, что Киев открыт к сотрудничеству, ведь обе страны имеют взаимно важные ресурсы.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нам нужно... у нас большой дефицит в сфере противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет у Израиля, и мы готовы к этому диалогу", - добавил Зеленский.

удары по россии, война, фронт, удары по рф, HIMARS
Удары по России / Инфографика Главреда

Давление на российскую экономику

Президент отметил, что Украина должна бить по слабым местам российской экономики, в частности энергетическому сектору. Он добавил, что санкции, дальнобойные удары Украины и конкуренция на энергорынке уже привели к значительному дефициту бюджета РФ.

"Когда твоя страна меньше врага, ты должен находить его слабые места и определять приоритеты... Все эти факторы привели к дефициту российского бюджета на уровне примерно 100 млрд дол. в 2026 году. Сейчас же их энергетические доходы растут ежедневно, и это нам не помогает", - подчеркнул Зеленский.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Иран Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:23Война
Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:59Экономика
В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врага

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врага

09:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на сегодня, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловСтоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов
10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Реклама
09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

09:00

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВидео

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

Реклама
06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить раннюю клубнику в неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Як очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

00:08

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

30 марта, понедельник
23:44

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

23:18

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:13

Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

23:10

Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

22:33

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:12

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

Реклама
22:10

Любовь с первого взгляда и перемены: что ждет Водолеев в апреле - гороскоп на месяцВидео

21:57

РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

21:51

Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

21:48

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

21:42

Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

21:26

Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

21:24

Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

21:16

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

21:02

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

20:46

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять