"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

Елена Зеленская призналась, что период войны стал для её семьи тяжёлым испытанием, сопровождавшимся изнеможением, психологической нагрузкой и ограничениями.

Пойдет ли Зеленский на второй срок

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о возможном повторном выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Соответствующее заявление она сделала в интервью Fox News.

"Мы все понимаем, какие испытания и ожидания стоят перед президентом и от президента, и в отношении этого, и от его семьи. Я не могу влиять на его решение баллотироваться или не баллотироваться во второй раз. Я наблюдаю и я понимаю, что я уже знаю, как жить в этом мире. Мире, когда ты жена президента. Меня это не так уж пугает, как это было, когда он баллотировался. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба устали. Однако есть обязательства. И если он снова решит, что должен остаться, чтобы завершить процессы, которые он начал, я думаю, что это будет его решение", — отметила она. видео дня

Елена Зеленская отметила, что нынешний период является чрезвычайно сложным для всей семьи из-за войны, которую трудно с чем-то сравнить.

По ее словам, это серьезное психологическое испытание, ведь жизнь как будто поставлена на паузу, и приходится наблюдать, как растут дети, не имея возможности полноценно проживать эти моменты.

Первая леди подчеркнула, что семья не ощущает жизнь в полной мере, сосредоточиваясь на работе, борьбе и ожидании окончания войны.

Выборы в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский обозначил условия, при которых в Украине могут состояться выборы, а также объяснил, реально ли их провести во время войны. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он отметил, что в Кремле стремятся к его отстранению от поста главы государства.

В то же время Россия продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, продвигая тезис о якобы нелегитимности действующей власти. Аналитики Института изучения войны считают, что для РФ приемлемым результатом таких выборов было бы формирование в Киеве пророссийского правительства.

Также сообщается, что первое заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой законодательных изменений относительно организации выборов во время военного положения, состоялось в пятницу, 26 декабря. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады и председатель группы Александр Корниенко.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

