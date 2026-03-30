"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

Юрий Берендий
30 марта 2026, 19:42
Елена Зеленская призналась, что период войны стал для её семьи тяжёлым испытанием, сопровождавшимся изнеможением, психологической нагрузкой и ограничениями.
  • Елена Зеленская отметила, что не может влиять на решение своего мужа о баллотировании на пост президента
  • Она предположила, что у него есть обязательства

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о возможном повторном выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Соответствующее заявление она сделала в интервью Fox News.

"Мы все понимаем, какие испытания и ожидания стоят перед президентом и от президента, и в отношении этого, и от его семьи. Я не могу влиять на его решение баллотироваться или не баллотироваться во второй раз. Я наблюдаю и я понимаю, что я уже знаю, как жить в этом мире. Мире, когда ты жена президента. Меня это не так уж пугает, как это было, когда он баллотировался. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба устали. Однако есть обязательства. И если он снова решит, что должен остаться, чтобы завершить процессы, которые он начал, я думаю, что это будет его решение", — отметила она.

Елена Зеленская отметила, что нынешний период является чрезвычайно сложным для всей семьи из-за войны, которую трудно с чем-то сравнить.

По ее словам, это серьезное психологическое испытание, ведь жизнь как будто поставлена на паузу, и приходится наблюдать, как растут дети, не имея возможности полноценно проживать эти моменты.

Первая леди подчеркнула, что семья не ощущает жизнь в полной мере, сосредоточиваясь на работе, борьбе и ожидании окончания войны.

Выборы в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский обозначил условия, при которых в Украине могут состояться выборы, а также объяснил, реально ли их провести во время войны. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он отметил, что в Кремле стремятся к его отстранению от поста главы государства.

В то же время Россия продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, продвигая тезис о якобы нелегитимности действующей власти. Аналитики Института изучения войны считают, что для РФ приемлемым результатом таких выборов было бы формирование в Киеве пророссийского правительства.

Также сообщается, что первое заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой законодательных изменений относительно организации выборов во время военного положения, состоялось в пятницу, 26 декабря. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады и председатель группы Александр Корниенко.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

17:51Война
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

21:02

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

20:46

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

20:40

Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФВидео

20:11

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

20:09

Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026Видео

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
19:42

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

19:29

Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолгоВидео

19:28

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягодВидео

19:11

Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

Реклама
19:10

Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мирамнение

18:54

Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

18:42

Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

18:29

Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

18:18

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

18:01

Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

17:51

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальшеВидео

17:38

"Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

17:32

Секрет мастеров кухни: одна хитрость делает яичницу по-настоящему идеальнойВидео

17:22

Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026Видео

17:13

В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

Реклама
17:04

Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

17:02

Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

16:57

"Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

16:31

Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

16:27

РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

16:24

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

16:15

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

15:52

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

15:51

В Украине фиксируют волну "минирований": полиция получила более 1200 сообщений

15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026Видео

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

Реклама
13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

