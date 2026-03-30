"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

Россия уже утратила способность к масштабному наступлению и вынуждена сосредоточиться на регулярных обстрелах украинских городов, считает эксперт.

Россия сворачивает войну против Украины — экономист объяснил, чего ждать дальше

О чем идет речь в материале:

У РФ нет ресурсов для массированного наступления

Удары по Украине могут продолжаться бесконечно

Кремль пытается захватить Донбасс с помощью политического давления

Основные нефтегазовые доходы России фактически уже существенно ограничены. Еще до нынешнего кризиса вокруг Ирана эти поступления опустились до рекордно низкого уровня, а дальнейшее ведение боевых действий только усугубит проблемы РФ как на фронте, так и в российской экономике в целом. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Масштабное наступление по всей линии фронта или наступление на крупные украинские города Россия не может себе позволить уже сегодня. Максимум, что она может делать, – это две вещи: обстрелы и наступательные операции в пяти-шести точках фронта, как это происходит сегодня. В дальнейшем из-за финансовых проблем возможности даже для этих наступательных операций будут сокращаться. В целом, Путину уже нужно сворачивать даже тот объем боевых действий, который есть сейчас, потому что российский бюджет этого не выдерживает", – отметил он. видео дня

Он также обратил внимание на ситуацию с выплатами военным. По его словам, несмотря на активные обсуждения крупных единовременных бонусов за подписание контрактов, ежемесячное денежное обеспечение остается низким и практически не индексируется в соответствии с реальной инфляцией. Хотя в прошлом году повышение и произошло, оно все равно было значительно меньше фактического роста цен, и такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Милов отметил, что крупные разовые выплаты создают ложное впечатление об уровне доходов военных, тогда как регулярные зарплаты существенно отстают. Из-за этого накапливается проблема недоиндексации, которая уже вызывает все большее недовольство, в частности среди пророссийских военных блогеров, и эта ситуация, по его оценке, будет только обостряться.

По оценке Владимира Милова, у России уже нет ресурсов, в частности финансовых, для проведения масштабного наступления. Более того, ее возможности для активных действий даже на отдельных участках фронта существенно сокращаются.

"К сожалению, есть и неприятная новость: террористическая война России с обстрелами ракетами и дронами украинских городов может длиться бесконечно. Здесь нет финансовых ограничений: для производства ракет и дронов требуется относительно немного денег. Деньги в ВПК в основном идут на производство каких-то массовых вооружений и боеприпасов, а также боевой техники. Производство ракет и дронов – это не очень дорого в относительном масштабе, это небольшая часть военного бюджета", – добавил он.

Откуда и какими типами оружия РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Экономист подчеркнул, что для Украины ключевое значение имеет противовоздушная оборона, ведь остановить обстрелы только экономическими инструментами невозможно. В то же время российская армия из-за ограниченных ресурсов вынуждена действовать локально — атаковать на отдельных направлениях, применяя тактику изнурительных штурмов и постепенного продвижения.

"Поэтому стоп-кран для России уже сорван, и она больше не может осуществить крупную наступательную операцию. Никакого наступления на Киев, Харьков и другие крупные города не будет, возможностей для этого нет, в частности финансовых", — утверждает он.

Милов делает вывод, что в настоящее время Россия не способна осуществить масштабную наступательную операцию с захватом крупных городов или значительных территорий Украины. Именно поэтому, по его словам, Кремль пытается достичь своих целей политическим давлением, в частности в отношении тех частей Донбасса, которые не удалось захватить военным путем.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России прокомментировали заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможном приближении всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил российским пропагандистским СМИ, что на данный момент этот вопрос якобы не стоит на повестке дня.

В то же время российские войска усилили атаки на Украину, активно применяя ударные беспилотники и меняя тактику их использования. В ответ украинские силы адаптируют свои действия, в частности, наращивают количество дронов-перехватчиков и совершенствуют подготовку военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, по словам специалиста по РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея Бескрестнова, российские дроны типа "Шахед" начали использовать для сброса мин. Такие случаи фиксируются ежедневно, причем один беспилотник может нести до восьми мин, размещенных в специальных контейнерах под крыльями.

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) — российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

