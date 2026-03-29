Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2026, 21:00
С одного "Шахеда" оккупанты могут сбрасывать по восемь мин.
Россия сбрасывает мины с дронов типа "Шахед" / Коллаж: Главред, фото: "Флеш"

Что известно:

  • РФ сбрасывает мины с "Шахедов"
  • Один "Шахед" может переносить 8 мин

Россияне сбрасывают мины с дронов типа "Шахед". Такие случаи фиксируются ежедневно. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он отметил, что с одного "Шахеда" оккупанты могут сбросить 8 мин. Они размещены в круглых контейнерах под крыльями дрона.

"Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", — говорится в сообщении.

Удалось зафиксировать момент сброса мин в 50 километрах от границы.

РФ сбрасывает мины с "Шахедов" / фото: скриншот

Ранее сообщалось, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска — воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях.

Как писал Главред, ранее враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о запусках гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

война в Украине вторжение России атака дронов Сергей Флэш Бескрестнов
