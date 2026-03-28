Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Зеленский поручил Верховной Раде разработать план работы парламента на случай затягивания войны, чтобы обеспечить функционирование госинститутов.

В Раде готовят новый сценарий на случай затягивания войны — когда наступит мир

О чем идет речь в материале:

Что поручил Зеленский Верховной Раде

Когда закончится война в Украине – прогноз нардепа

Что нужно для скорейшего окончания войны

Есть ли предпосылки для завершения войны в 2026 году

Верховная Рада готовит план работы государства на случай, если боевые действия продлятся еще как минимум три года. Такой подход предусматривает адаптацию законодательства, экономики и системы управления к условиям длительного военного периода — от мобилизационной политики до бюджетных и социальных решений.

Этот сценарий все чаще звучит и в экспертной среде: аналитики предупреждают, что война может перейти в затяжную фазу истощения или даже "замороженный конфликт", а ее завершение в 2026 году выглядит маловероятным без кардинальных изменений на фронте или международного давления на Россию.

Главред выяснил, какой план войны готовит Украина и когда стоит ожидать прекращения боевых действий.

Что поручил Зеленский Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план работы Верховной Рады на случай длительной войны, поскольку власть рассматривает сценарий, при котором боевые действия могут затянуться еще на несколько лет. Об этом сообщает"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что глава государства поставил задачу первому заместителю руководителя фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу разработать модель функционирования парламента на случай, если война РФ против Украины затянется еще на 3 года.

"Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Этим занимается Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план", — рассказал один из руководителей "Слуги народа".

Источники во фракции "Слуга народа" отмечают, что сейчас обсуждаются условия, которые позволят политической силе эффективно работать в долгосрочной перспективе.

Также во власти сосредотачиваются на улучшении взаимодействия между ключевыми институтами — Кабинетом министров и Офисом президента. По словам одного из представителей команды, после ухода из ОП Андрея Ермака в сотрудничестве между Офисом президента и парламентом стало меньше внутренних противоречий и больше сосредоточенности на работе.

Почему это важно

Военный блогер Александр Карпюк отметил, что обсуждение необходимости иметь план войны на 2–3 года является правильным. Это не означает, что боевые действия продлятся столько времени, а подчеркивает важность быть к этому готовыми.

"Стратегия РФ основана на мнении, что Украина уже скоро утратит способность к сопротивлению, и нужно две–три недели, чтобы ее дожать. Это то, что наговаривают Путину его генералы, которым очень хочется жить, если все же их работа закончится перемирием с невыполненными планами. Если Украина восстановит статус-кво на поле боя, задекларирует увеличение ударных возможностей на будущее и устойчивость в долгосрочной перспективе — это и будет для РФ поводом сесть за стол переговоров", — подчеркнул он.

Что известно о плане войны Украины

В этом контексте стоит упомянуть, что в конце февраля 2026 года Михаил Федоров представил план действий Украины по завершению войны. Он включает три стратегические цели: закрыть небо, остановить продвижение российских войск и лишить Москву экономических ресурсов для ведения боевых действий.

По его словам, президент Владимир Зеленский поставил перед Министерством обороны задачу одновременно усиливать оборону и вести дипломатическую работу, чтобы заставить Россию искать мир. Основной целью Минобороны является защита гражданского населения и критической инфраструктуры, и план предусматривает идентификацию всех воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% ракет и дронов.

"Уже начато создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию "шахидам" и стабильной защите городов. Когда небо закрыто — страна функционирует", — добавил глава ведомства.

Он подчеркнул, что Министерство обороны стремится сдержать противника во всех сферах — на суше, в море и в киберпространстве, и считает, что имеет для этого четкий план. Среди конкретных мер называют совершенствование системы закупок, завершение корпусной реформы, а также трансформацию системы подготовки и управления на основе данных.

Третья цель заключается в лишении России экономических ресурсов для ведения войны против Украины. Министр пояснил, что ключевым источником финансирования агрессии является торговля нефтью, и перекрытие этого канала существенно ограничит ресурсы РФ.

Для достижения этой цели предусмотрено:

усиление санкций;

координацию с международными партнерами;

разработку стратегии противодействия теневому флоту;

совместные морские операции с партнерами.

"Украина уже готовит стратегию того, как сделать дефицит бюджета России в этом году самым большим в истории. Точно так же — стратегию противодействия России в когнитивной сфере. Это план с конкретными, измеримыми целями и результатами", — сказал Федоров.

Он отметил, что реализация поставленных целей возможна с помощью партнерства технологического преимущества и создания "математики войны".

Переломный момент для мира

Специальный посланник президента США Стив Виткофф выразил надежду, что из-за истощения и усталости от войны вскоре может наступить переломный момент, который позволит России и Украине договориться о мирном урегулировании. Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.

"Итак, происходит движение вперед. Я думаю, что трехсторонние переговоры будут перенесены на какую-то дату следующей недели. И мы надеемся, вы знаете, мы чувствуем, что будем оставаться оптимистичными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться, и мы будем оставаться оптимистичными по этому поводу", — подчеркнул Виткофф.

На уточняющий вопрос о возможности достижения соглашения уже в этом году Виткофф отметил, что процесс занимает больше времени, чем он ожидал, но видны признаки того, что обе стороны утомлены и измотаны, и он надеется, что это может стать началом переломного момента. Он провел параллель с Ближним Востоком, где перелом наступил, когда участники переговоров почувствовали усталость от войны, и выразил надежду, что подобная ситуация может сложиться сейчас или в ближайшее время.

Почему переговоры о завершении войны находятся на паузе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ежедневно проводит переговоры с американской стороной по организации переговорного процесса, однако из-за трудностей с согласованием места встреч Киев фактически выполняет роль посредника.

В комментарии телемарафону "Единые новости" он отметил, что переговорная группа постоянно контактирует со своими американскими коллегами, но из-за существующих ограничений процесс затруднен, и создается впечатление, что Украина больше выполняет роль посредника, чем непосредственной стороны в конфликте.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова проводить переговоры в любой локации, желательно в трехстороннем формате, тогда как американская сторона может встречаться только в США, а Россия — везде, кроме территории США.

"И пока из-за войны на Ближнем Востоке, войны с Ираном, американцы из соображений безопасности не выезжают за границу. Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли где-нибудь у нас в Европе, Турции, Швейцарии — где угодно, на Ближнем Востоке. Пока что так", — добавил Зеленский.

Когда закончится война в Украине — прогноз нардепа

По словам представителя оборонного комитета Верховной Рады Федора Вениславского, в марте-апреле станет ясно, будет ли война в Украине затяжной или может завершиться до конца года.

"В прошлом году я был более оптимистично настроен относительно перспектив быстрого завершения войны. Сейчас — менее оптимистично. Но это станет ясно, думаю, в течение марта-апреля. Станет ясно, есть ли шансы завершить войну быстро или их нет", — подчеркнул нардеп в комментарии ТСН.ua.

Что нужно для быстрого окончания войны

В то же время политолог Владимир Фесенко отметил, что для быстрого или неожиданного завершения войны необходимо некое чудо, и на это надеются часть украинцев, в частности в отношении возможной смерти российского диктатора и военного преступника Путина. Однако он заметил, что даже в таком случае война не закончится автоматически — потребуются переговоры и договоренности.

Фесенко подчеркнул, что ситуация значительно осложнилась, и даже тайные договоренности не позволят быстро решить проблему из-за многочисленных конфликтных вопросов. В то же время он отметил, что сам факт наличия переговоров уже является позитивным сигналом.

"То, что ведутся переговоры — это важная предпосылка. Все стороны, включая Россию, так или иначе понимают, что придется договариваться. Пока идет жесткая тактическая борьба вокруг переговорного процесса. Хорошо, что они начались. Рано или поздно они дадут результат. Я надеюсь не на чудо, а на переговорный процесс. Сами переговоры фиксируют, что нужно будет договариваться о прекращении войны", — отметил он.

Как Трамп может повлиять на сроки завершения войны

Политолог Владимир Фесенко подчеркивает, что на сроки войны может повлиять и другой фактор — выборы в Конгресс США в ноябре, которые могут отразиться на позиции Трампа.

"Трампу нужен результат. Для Путина это тоже важно. Пока у Трампа достаточно власти, с ним можно договориться. Если он потеряет власть или она будет существенно ограничена Конгрессом, то ситуация для Путина может измениться не в лучшую сторону", — заключает он.

Есть ли предпосылки для завершения войны в 2026 году

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно, ведь пока для этого нет необходимых предпосылок. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подпишем капитуляцию, поднимем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия дойдет аж до Львова. В таком случае войска РФ проникнут на всю глубину территории нашей страны. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации", – указал он.

Он добавил, что прекращение боевых действий на украинских условиях может произойти не раньше чем через два года, и только к концу 2027 года могут сложиться обстоятельства, когда Россия будет вынуждена вести реальные переговоры и соглашаться на украинские условия.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

