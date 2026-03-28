Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

Мария Николишин
28 марта 2026, 15:22
Дизельное топливо крайне необходимо для сельского хозяйства.
Дефицит дизельного топлива в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • В Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%
  • Украина надеется наладить поставки дизельного топлива с Ближнего Востока
  • В обмен страна окажет помощь в противодействии иранским дронам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оказывает странам Ближнего Востока помощь в защите, а взамен пытается наладить поставки дизельного топлива. Об этом он рассказал в интервью телемарафону, передает BBC Украина.

"Украина предоставляет странам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизельного топлива. Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что правительство и "Нафтогаз Украины" четко определили потребности энергетической безопасности страны – это дизельное топливо.

По его словам, в Украине возможен дефицит топлива на 90% — речь идет именно о дефиците дизельного топлива, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок.

Существует ли сейчас дефицит дизельного топлива

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявлял, что дефицита дизельного топлива в Украине пока нет.

По его словам, объемы поставок дизельного топлива в марте остаются на уровне 2025 года, а на апрель уже формируется определенный запас.

"Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано", — добавил он.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что в Украине за последнюю неделю существенно выросли цены на бензин, даже несмотря на то, что потребители пока пользуются запасами, приобретенными ранее по более низкой стоимости. Однако и эти запасы постепенно дорожают, поскольку трейдеры вынуждены корректировать цены, чтобы избежать убытков.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук заявил, что основания для роста цен на топливо действительно есть. По его словам, украинский рынок почти полностью зависит от импорта, и за последнюю неделю закупочные цены заметно выросли — как на дизель, так и на бензин.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гарду считает, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться. Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу.

О личности: Сергей Куюн

Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

