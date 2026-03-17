Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

Мария Николишин
17 марта 2026, 12:21
Эксперт сказал, что пока ничего хорошего на горизонте не видно.
Как изменятся цены на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на бензин, дизель и газ продолжат расти
  • В частности, дизель может подорожать еще на 6 гривен
  • Ожидать дефицита на АЗС пока не стоит

В течение недели украинские АЗС продолжат повышать цены на топливо. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, дизельное топливо может подорожать еще на 6 гривен, бензин – на 3-4 гривни, а автогаз – на 2-3 гривни за литр.

Он добавил, что с 13 марта оптовые цены на дизельное топливо выросли на 2,5-3 грн/л, а оптовая стоимость бензина подорожала на 1,5 гривни.

Леушкин отметил, что цены на бензин и дизель подталкивает вверх рост мировых цен на нефть, а также котировок газойля.

По его мнению, ожидать дефицита на АЗС пока не стоит, особенно учитывая то, что один из ключевых поставщиков – польский концерн Orlen – решил отгрузить обещанное Украине топливо в марте в полном объеме.

"Пока Ормузский пролив не откроют, мы идем только вверх, поскольку рынок дефицитный. Пока ничего хорошего на горизонте нет", — подчеркнул Леушкин.

Он также подчеркнул, что договоренность стран-членов Международного энергетического агентства о высвобождении рекордных объемов нефти из резервов может лишь удержать котировки нефти от "скачка в стратосферу" на месяц.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на бензин — последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус говорил, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть в Украине уже в апреле.

О личности: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

