Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами. В городе прогремели мощные взрывы, после чего в небо поднялся дым. Об этом сообщает корреспондент Главреда.
Мониторы сообщили о том, что в направлении города с востока летело 20 ударных дронов. Позже стало известно, что количество дронов увеличилось.
Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух назвал Тернополь зоной повышенной опасности.
"Внимание! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Немедленно направляйтесь в укрытие!!! Тернопольская область, в частности город Тернополь, находится в зоне повышенной опасности!!!" - заявил он.
Мэр города Сергей Надал призвал людей оставаться в укрытиях и не пользоваться транспортом.
"Внимание! Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео. Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом!" - написал он.
В Сети сообщают, что дроны летят над городом очень низко. Там прогремело уже много взрывов.
