Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Местные власти призывают людей оставаться в укрытиях.

Тернополь под атакой Шахедов

Российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами. В городе прогремели мощные взрывы, после чего в небо поднялся дым. Об этом сообщает корреспондент Главреда.

Мониторы сообщили о том, что в направлении города с востока летело 20 ударных дронов. Позже стало известно, что количество дронов увеличилось.

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух назвал Тернополь зоной повышенной опасности.

"Внимание! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Немедленно направляйтесь в укрытие!!! Тернопольская область, в частности город Тернополь, находится в зоне повышенной опасности!!!" - заявил он.

Мэр города Сергей Надал призвал людей оставаться в укрытиях и не пользоваться транспортом.

"Внимание! Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео. Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом!" - написал он.

В Сети сообщают, что дроны летят над городом очень низко. Там прогремело уже много взрывов.

