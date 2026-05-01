Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Ангелина Подвысоцкая
1 мая 2026, 13:24
Местные власти призывают людей оставаться в укрытиях.
шахеды
Тернополь под атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами. В городе прогремели мощные взрывы, после чего в небо поднялся дым. Об этом сообщает корреспондент Главреда.

Мониторы сообщили о том, что в направлении города с востока летело 20 ударных дронов. Позже стало известно, что количество дронов увеличилось.

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух назвал Тернополь зоной повышенной опасности.

видео дня

"Внимание! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Немедленно направляйтесь в укрытие!!! Тернопольская область, в частности город Тернополь, находится в зоне повышенной опасности!!!" - заявил он.

Мэр города Сергей Надал призвал людей оставаться в укрытиях и не пользоваться транспортом.

"Внимание! Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео. Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом!" - написал он.

В Сети сообщают, что дроны летят над городом очень низко. Там прогремело уже много взрывов.

Новость дополняется....

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Тернополь вторжение России Тернопольская область новости Тернополя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять