Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

В первые дни мая на Ровенщину придет долгожданное потепление.

Прогноз погоды в Ровно и области на 2–3 мая / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

В первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.

Впрочем, ночью еще будут держаться заморозки, сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Ровно и области 2 мая

В субботу, 2 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура повысится до 11-16° тепла. Ночью на территории области сохранятся заморозки в воздухе 0…-3°. Это соответствует второму уровню опасности (оранжевый). Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Предупреждение от синоптиков / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода 3 мая

В воскресенье, 3 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с

Погода 4 мая

В понедельник, 4 мая, ожидается сухая погода с переменной облачностью. Ночью температура составит 5-10 градусов тепла, а днем поднимется до 20-25 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Ровно и области на 2-4 мая / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.

Кроме того, в первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

