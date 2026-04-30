Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

Днём температура поднимется лишь до +14 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области на 1 мая

В первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Так, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Ночью по области сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +14 градусов.

В городе Тернополь ночью также прогнозируются заморозки в воздухе 0…-2 градуса, а температура воздуха днем поднимется до +11…+13 градусов.

Синоптики также предупредили, что из-за сильных заморозков, которые будут ночью и утром, по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.

В течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорил, что после затяжной прохлады и ночных заморозков Украина наконец-то получит ощутимый глоток весеннего тепла. В частности, уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°, а погода станет более стабильной.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

