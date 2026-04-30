Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

Мария Николишин
30 апреля 2026, 16:51
Днём температура поднимется лишь до +14 градусов.
Прогноз погоды в Тернопольской области на 1 мая / фото: pixabay

В первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Так, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Ночью по области сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +14 градусов.

В городе Тернополь ночью также прогнозируются заморозки в воздухе 0…-2 градуса, а температура воздуха днем поднимется до +11…+13 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Синоптики также предупредили, что из-за сильных заморозков, которые будут ночью и утром, по всей области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.

В течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорил, что после затяжной прохлады и ночных заморозков Украина наконец-то получит ощутимый глоток весеннего тепла. В частности, уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°, а погода станет более стабильной.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026

Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секрет

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказанием

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причина

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУ

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилось

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

