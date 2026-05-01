Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

Уже известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.

Россия атаковала Ровенскую область с помощью беспилотников "Шахед"

Что известно:

РФ атаковала Украину "Шахедами"

Ровенская область подверглась атаке дронов

В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили

Российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждены автомобили и жилой дом. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

В результате воздушной атаки был поврежден жилой дом в областном центре. После попадания загорелась кровля на площади 100 квадратных метров.

"По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв", — отметил Коваль.

Впоследствии стало известно, что также был поврежден многоквартирный дом в Дубне. Вылетели окна. Также были повреждены три автомобиля и гражданская инфраструктура.

"Имеем 5 раненых. 4 из них в больнице. Сейчас работаю в Дубне. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", — говорится в сообщении.

Обстрел Украины 1 мая — последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая "стада" Шахедов атаковали Украину. Российские ударные дроны замечены в окрестностях Киева, а также в небе над другими областями. Также мониторы зафиксировали взлет стратегической авиации РФ. Два Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленя" и направились в сторону Саратовской области. Ту-160 взлетел с аэродрома "Украинка". Вскоре стало известно, что Ту-160 совершил посадку на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области. Предположительно, Ту-95МС летели с целью передислокации.

Впоследствии сообщалось о том, что Тернополь подвергся массированной атаке "шахидов". В сети сообщают, что дроны летают над городом очень низко. Там уже прогремело много взрывов. "Шахиды" один за другим наносили удары по городу.

Позже власти рассказали о последствиях атаки на Тернополь. В городе прогремело более 20 взрывов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Уже известно о 10 раненых. Среди них есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии. К счастью, погибших нет.

