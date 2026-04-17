Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

Интенсивность обстрелов РФ может вырасти уже в ближайшее время, предупредил Анатолий Храпчинский.

РФ увеличивает число ударов по Украине

Главное из заявлений Храпчинского:

Интенсивность обстрелов РФ может вырасти уже в ближайшее время

Атаки могут растягиваться по времени и проводиться поэтапно

Россия, по оценкам экспертов, может перейти к более изнуряющей модели ударов по Украине, увеличив частоту массированных атак ракетами и дронами.

Речь идёт не столько о попытке точечных поражений, сколько о стратегии постоянного давления на систему ПВО с целью её постепенного истощения, рассказал офицер запаса Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

Как свидетельствуют разведданные, интенсивность обстрелов может вырасти уже в ближайшее время. Москва стремится изменить ритм войны — сократить паузы между атаками и лишить Украину возможности полноценно восстанавливать оборону.

Если раньше интервалы между ударами позволяли пополнять запасы ракет, перегруппировывать силы и адаптировать позиции, то при новой тактике ПВО будет функционировать практически непрерывно. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему и повышает риск её истощения.

Эксперт подчёркивает, что для этого России не требуется значительное наращивание арсенала — достаточно изменить способ применения имеющихся средств. Атаки могут растягиваться по времени и проводиться поэтапно: сначала крылатые ракеты, затем баллистика, а ближе к утру — беспилотники, что вынуждает ПВО работать без перерывов.

"Надо понять, что сокращается время логистики. Нам же нужно обеспечивать средства ПВО ракетами и всем остальным. А теперь существенно сокращается время на логистику и оснащение боевых групп. Так россияне стремятся истощить и утомить нашу противовоздушную оборону", — пояснил он.

При этом потенциал России не безграничен. Храпчинский отмечает снижение использования баллистических ракет, что частично связано с ударами Украины по ключевым оборонным предприятиям, включая Воткинский завод и "Кремний-Эл".

На этом фоне эксперт считает критически важным продолжать удары по производственной базе противника — предприятиям, связанным с выпуском ракет, комплектующих и обслуживанием военной техники.

В целом Россия делает ставку на длительное давление, пытаясь перегрузить украинскую ПВО и сократить время на её восстановление между атаками.

"Россияне не имеют четких мест, куда хотят попасть. У них есть желание атаковать дамбы, например, в Киеве или другие стратегические объекты. Но их главная задача — истощение и нагрузка ПВО. Чем больше гражданских погибнет, чем больше пострадает инфраструктура, тем лучше для России. Это методика террора", — подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Россия массированно атакует украинские города дронами-камикадзе; в Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске раздались взрывы.

Как писал Главред, Россия ударила дронами по центру Львова. Российские войска совершили нападение на Львов, в результате чего были зафиксированы попадания в центре города и повреждения жилых домов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхнули пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Харьковской области дрон попал в электропоезд.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

