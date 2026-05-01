Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

Под водой в Тихом океане зафиксирован разлом тектонической плиты длиной около 75 км. Это редкое явление может повлиять на динамику земной коры.

https://glavred.info/nauka/zemlya-raskalyvaetsya-uchenye-obnaruzhili-trevozhnyy-process-pod-okeanom-10761212.html Ссылка скопирована

Ученые зафиксировали необычное геологическое явление

Вы узнаете:

Почему ученые говорят о "разрыве" Земли прямо сейчас

Что происходит в глубинах океана и чем это опасно

Может ли этот процесс привести к катастрофам в будущем

Ученые зафиксировали необычное геологическое явление у побережья острова Ванкувер (Канада). Одна из тектонических плит буквально разрывается на части. По словам исследователей, это может повлиять на поведение земной коры и в будущем привести к серьезным последствиям (от землетрясений до изменения структуры океанов).

Речь идет о зоне, где плиты Хуан-де-Фука плита и Эксплорер плита погружаются под Североамериканская плита. Обычно такие зоны, называемые зона субдукции, помогают стабилизировать земную поверхность. Однако на этот раз процесс идет иначе. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Что именно происходит под землей

Исследование, проведенное учеными из Университет штата Луизиана, показало, что плита не просто погружается, а разрывается на фрагменты. Это первый случай, когда ученым удалось настолько подробно зафиксировать разрушение субдукционной зоны.

Доцент Брэндон Шук сравнил происходящее с поездом, который сначала с трудом поднимается в гору, а затем стремительно теряет контроль. По его словам, сейчас процесс больше напоминает медленное сходжение с рельсов, вагон за вагоном.

Почему это важно

Образующийся разлом длиной около 75 километров постепенно разделяет плиту на микроплиты, формируя новые границы внутри земной коры. Это может изменить привычную динамику тектонических процессов.

При этом ученые отмечают неожиданный эффект. В некоторых районах наблюдается относительное "затишье" и землетрясений стало меньше. Это объясняется тем, что разорванные участки породы больше не создают напряжение.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред