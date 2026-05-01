Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

Константин Пономарев
1 мая 2026, 16:42
Под водой в Тихом океане зафиксирован разлом тектонической плиты длиной около 75 км. Это редкое явление может повлиять на динамику земной коры.
Ученые зафиксировали необычное геологическое явление / Коллаж Главред, фото: The Washington Post, Reddit

Вы узнаете:

  • Почему ученые говорят о "разрыве" Земли прямо сейчас
  • Что происходит в глубинах океана и чем это опасно
  • Может ли этот процесс привести к катастрофам в будущем

Ученые зафиксировали необычное геологическое явление у побережья острова Ванкувер (Канада). Одна из тектонических плит буквально разрывается на части. По словам исследователей, это может повлиять на поведение земной коры и в будущем привести к серьезным последствиям (от землетрясений до изменения структуры океанов).

Речь идет о зоне, где плиты Хуан-де-Фука плита и Эксплорер плита погружаются под Североамериканская плита. Обычно такие зоны, называемые зона субдукции, помогают стабилизировать земную поверхность. Однако на этот раз процесс идет иначе. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Что именно происходит под землей

Исследование, проведенное учеными из Университет штата Луизиана, показало, что плита не просто погружается, а разрывается на фрагменты. Это первый случай, когда ученым удалось настолько подробно зафиксировать разрушение субдукционной зоны.

Доцент Брэндон Шук сравнил происходящее с поездом, который сначала с трудом поднимается в гору, а затем стремительно теряет контроль. По его словам, сейчас процесс больше напоминает медленное сходжение с рельсов, вагон за вагоном.

Почему это важно

Образующийся разлом длиной около 75 километров постепенно разделяет плиту на микроплиты, формируя новые границы внутри земной коры. Это может изменить привычную динамику тектонических процессов.

Огромные трещины в Аризоне (США)
Огромные трещины в Аризоне (США) / Фото: AZGS

При этом ученые отмечают неожиданный эффект. В некоторых районах наблюдается относительное "затишье" и землетрясений стало меньше. Это объясняется тем, что разорванные участки породы больше не создают напряжение.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые океан интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:54Фронт
17:24Война
16:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять