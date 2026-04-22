Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

Раскрыта угроза ядерной катастрофы

Нобелевский лауреат по физике Дэвид Гросс предупредил о растущей угрозе глобальной катастрофы, связанной с ядерным оружием и технологическими рисками.

По его мнению, нынешнее состояние международных отношений и ослабление контроля над вооружениями создают ситуацию, при которой человечеству сложно гарантировать выживание в долгосрочной перспективе, сообщает Live Science.

Гросс оценивает вероятность ядерного конфликта как примерно один шанс из пятидесяти в год, что выше, чем в последние десятилетия. Если текущие тенденции сохранятся, ученый считает, что катастрофа может случиться уже в середине XXI века — примерно к 2060–2061 году.

Помимо ядерной угрозы, Гросс обращает внимание на опасности, связанные с развитием искусственного интеллекта. Автоматизированные системы, которые могут принимать критически важные решения без контроля человека, создают риск серьёзных ошибок с глобальными последствиями.

Ученый подчёркивает, что комбинация геополитического напряжения и технологических рисков делает ближайшие десятилетия особенно уязвимыми для человечества.

Как ранее писал Главред, Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана. Кампи Флегрей, опасный супервулкан в Италии - снова привлекает внимание ученых. Расположенный на западе Неаполя, этот регион, известный как "Горящие поля", в последний раз извергался в 1538 году, но до сих пор остается активным.

Также ранее сообщалось о настоящем гиганте: ученые показали вид самого большого млекопитающего на планете. По мнению многих ученых, самым большим наземным млекопитающим, которое когда-либо существовало, был парацератерий (Paraceratherium) - вымерший носорог.

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

