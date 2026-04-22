Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

Алексей Тесля
22 апреля 2026, 01:55
Автоматизированные системы, которые могут принимать критически важные решения без контроля человека, создают риск серьёзных ошибок.
Раскрыта угроза ядерной катастрофы

Нобелевский лауреат по физике Дэвид Гросс предупредил о растущей угрозе глобальной катастрофы, связанной с ядерным оружием и технологическими рисками.

По его мнению, нынешнее состояние международных отношений и ослабление контроля над вооружениями создают ситуацию, при которой человечеству сложно гарантировать выживание в долгосрочной перспективе, сообщает Live Science.

Гросс оценивает вероятность ядерного конфликта как примерно один шанс из пятидесяти в год, что выше, чем в последние десятилетия. Если текущие тенденции сохранятся, ученый считает, что катастрофа может случиться уже в середине XXI века — примерно к 2060–2061 году.

Помимо ядерной угрозы, Гросс обращает внимание на опасности, связанные с развитием искусственного интеллекта. Автоматизированные системы, которые могут принимать критически важные решения без контроля человека, создают риск серьёзных ошибок с глобальными последствиями.

Ученый подчёркивает, что комбинация геополитического напряжения и технологических рисков делает ближайшие десятилетия особенно уязвимыми для человечества.

Как ранее писал Главред, Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана. Кампи Флегрей, опасный супервулкан в Италии - снова привлекает внимание ученых. Расположенный на западе Неаполя, этот регион, известный как "Горящие поля", в последний раз извергался в 1538 году, но до сих пор остается активным.

Также ранее сообщалось о настоящем гиганте: ученые показали вид самого большого млекопитающего на планете. По мнению многих ученых, самым большим наземным млекопитающим, которое когда-либо существовало, был парацератерий (Paraceratherium) - вымерший носорог.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Последние новости

02:36

"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбище

02:05

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерииВидео

01:55

Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

00:52

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

00:26

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
00:07

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

21 апреля, вторник
23:37

"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

23:03

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываютсяВидео

22:59

"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

Реклама
22:44

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

21:54

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

21:35

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

21:31

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

21:25

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:09

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

21:06

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

20:33

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

20:31

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

20:29

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

20:10

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

Реклама
19:58

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

19:41

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

19:35

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

19:33

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

19:10

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

19:08

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

18:55

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

18:54

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

18:50

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

18:46

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

18:26

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Реклама
16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского реактивного шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

