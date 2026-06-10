Как правильно называть Бабу Ягу на украинском: ведьма, которая лечила детей

Баба Яга известна каждому с детства, но её история гораздо сложнее. Откуда взялся этот персонаж, какую роль он играл в Украине и как его называли в народе.

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Баба Яга на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Откуда происходит образ Бабы Яги

Какую роль Баба Яга играла в народных сказках

Как еще называли Бабу Ягу в разных регионах Украины

Баба Яга — известный персонаж детских сказок. Многие с детства помнят ведьму, которая живет в избушке на куриных ножках и похищает детей. О том, как появился этот образ, является ли он родным для Украины и как еще можно называть Бабу Ягу, подробнее расскажет Главред.

Кем на самом деле была Баба Яга: основные версии происхождения

Как рассказала УНИАН доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, среди исследователей нет единого мнения относительно того, откуда происходит Баба Яга. Существует несколько основных версий.

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Угро-финский след

Некоторые ученые считают ее персонажем угро-финского фольклора. На это указывает ее жилище. Избушка на куриных ножках похожа на угро-финские домики на столбах (сваях), которые строили для умерших. В мифах Яга была проводником между миром живых и умерших. В русском фольклоре этот образ со временем трансформировался в образ злой ведьмы.

Славянское происхождение

Образ Яги известен у многих славянских народов: поляков, чехов, сербов, хорватов. У боснийцев есть похожий персонаж — Баба Зима. Поэтому версия о чисто угро-финских корнях остается спорной.

Языковые версии

Название может происходить от угро-финского слова, означающего "ужас", или от праславянского слова со значением "болезнь" или "душно". Также есть версия происхождения от слова "ангис" (гадина, змея).

Матриархат

Некоторые исследователи связывают её с древним женским божеством эпохи матриархата или с кавказским племенем ягов. Первоначально этот образ не был сугубо злым — Яга могла как вредить, так и помогать.

Какую роль Баба Яга играла в древних сказках

В сказках Баба Яга обычно выполняет одну из трех ролей: она является либо похитительницей, либо воительницей, либо дарительницей, которая помогает герою.

Почему Баба Яга не является чужой для украинской культуры

В украинском фольклоре этот персонаж встречается не только в сказках, но и в народных заговорах, особенно на севере Украины. Там ее воспринимали и как злодейку, и как знахарку.

Что связывает Бабу Ягу с украинскими народными обрядами

С образом Бабы Яги связан древний обряд "запекания ребенка". Раньше недоношенных или больных младенцев заворачивали в тесто и на короткое время клали в теплую печь, чтобы вылечить. В сказках (например, об Ивасике-Телесике) этот медицинский обряд превратился в сюжет, где ведьма хочет съесть ребенка.

Как Ивасик-Телесик помогает понять происхождение легенды

Еще в 1798 году Иван Котляревский в поэме "Энеида" использовал слово "яга" как общее название для злой и сварливой женщины. Это доказывает, что образ был давно известен украинцам и переносился на реальную жизнь.

Как правильно называть Бабу Ягу на украинском языке

Олеся Сулима отметила, что название Баба Яга является абсолютно правильным для украинского языка. В мифологических словарях также зафиксирован вариант Яга Баба.

Язя, Гадра или Яга: необычные украинские названия известной ведьмы

Кроме того, в украинских диалектах есть много других названий этого персонажа:

Язя, Баба-Язя, Язи-баба — возможно, это более мягкие формы для детских сказок.

— возможно, это более мягкие формы для детских сказок. Ежи Баба, Гинджи Баба — названия, возникшие из-за особенностей местных говоров.

— названия, возникшие из-за особенностей местных говоров. Гадра — форма, зафиксированная в словаре Виктора Дубровского 1918 года, которая происходит от немецкого слова со значением "ссора".

Исследовательница делает вывод, что Баба Яга и ее диалектные аналоги являются древними и естественными элементами украинской культуры.

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