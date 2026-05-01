Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизора

Собака породы мальтипу попыталась съесть стейк с телевизора, а затем устроила настоящую охоту за мясом, удивив хозяев и собрав миллионы просмотров.

Пес по кличке Джои неожиданно прославился в соцсетях после забавного инцидента с телевизором / Коллаж Главред, фото: instagram.com/joeytmaltipoo/

Вы узнаете:

Почему собака поверила, что стейк настоящий

Что произошло, когда перед ней положили реальное мясо

Какие продукты могут быть опасны для собак

Мальтипу по кличке Джои неожиданно прославился в соцсетях после забавного инцидента с телевизором. Хозяин не ожидал, что питомец настолько всерьез воспримет изображение еды и попытается съесть стейк с экрана.

Видео, опубликованное в Instagram, быстро стало вирусным. Ролик собрал более 2 миллиона просмотров. На кадрах видно, как Джои наклоняется к экрану и начинает облизывать изображение сочного стейка, явно уверенный, что лакомство находится прямо перед ним.

Любовь к стейкам

История на этом не закончилась. В следующем видео, которое набрало уже более 19 миллионов просмотров, Джои демонстрирует, насколько серьезно относится к мясу.

На этот раз перед ним действительно лежит настоящий стейк. Сначала хозяйка кладет кусок мяса рядом с собакой, а затем еще один, но поменьше. Как только звучит фраза "Это тебе", Джои издает забавный звук и, не раздумывая, перепрыгивает через стол, чтобы добраться до куска побольше.

Сначала хозяйка собаки кладет кусок мяса рядом с собакой, а затем еще один / Фото: instagram.com/joeytmaltipoo/

Реакция соцсетей

Зрители активно делились эмоциями в комментариях.

"Это очень смешно, и он невероятно умный", - написал один пользователь. Другой добавил: "Надеюсь, вы все-таки дали ему настоящий стейк".

В видео с телевизором, некоторые шутили, что у пса "сломался нос", раз он так отчаянно пытается добраться до запаха, которого нет.

Почему собаки так реагируют на еду

Издание Newsweek отмечает, что по словам ветеринаров, поведение Джои вполне объяснимо. Собаки ориентируются прежде всего на обоняние, и именно запах играет ключевую роль в выборе пищи. Даже визуальный образ может запускать ассоциации, особенно если ранее животное уже сталкивалось с подобной едой.

Эксперты отмечают, что собаки чаще выбирают продукты с ярко выраженным запахом (например, теплую и влажную пищу). Именно поэтому мясо, особенно говядина, вызывает у них столь сильный интерес.

Что нельзя давать собакам инфографика / Главред

О профиле в Instagram: joeytmaltipoo Аккаунт Instagram @joeytmaltipoo — это популярный блог о жизни мальтипу по кличке Джои. На странице публикуются короткие видео и фото с повседневными моментами питомца: забавные ситуации, "танцы", реакции на еду и игры. Контент носит развлекательный характер и регулярно набирает высокую вовлеченность. Отдельные ролики собирают сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.

