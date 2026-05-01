Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизора

Константин Пономарев
1 мая 2026, 15:44
Собака породы мальтипу попыталась съесть стейк с телевизора, а затем устроила настоящую охоту за мясом, удивив хозяев и собрав миллионы просмотров.
Пес по кличке Джои неожиданно прославился в соцсетях после забавного инцидента с телевизором / Коллаж Главред, фото: instagram.com/joeytmaltipoo/

Вы узнаете:

  • Почему собака поверила, что стейк настоящий
  • Что произошло, когда перед ней положили реальное мясо
  • Какие продукты могут быть опасны для собак

Мальтипу по кличке Джои неожиданно прославился в соцсетях после забавного инцидента с телевизором. Хозяин не ожидал, что питомец настолько всерьез воспримет изображение еды и попытается съесть стейк с экрана.

Видео, опубликованное в Instagram, быстро стало вирусным. Ролик собрал более 2 миллиона просмотров. На кадрах видно, как Джои наклоняется к экрану и начинает облизывать изображение сочного стейка, явно уверенный, что лакомство находится прямо перед ним.

видео дня

Любовь к стейкам

История на этом не закончилась. В следующем видео, которое набрало уже более 19 миллионов просмотров, Джои демонстрирует, насколько серьезно относится к мясу.

На этот раз перед ним действительно лежит настоящий стейк. Сначала хозяйка кладет кусок мяса рядом с собакой, а затем еще один, но поменьше. Как только звучит фраза "Это тебе", Джои издает забавный звук и, не раздумывая, перепрыгивает через стол, чтобы добраться до куска побольше.

Сначала хозяйка собаки кладет кусок мяса рядом с собакой, а затем еще один / Фото: instagram.com/joeytmaltipoo/

Реакция соцсетей

Зрители активно делились эмоциями в комментариях.

"Это очень смешно, и он невероятно умный", - написал один пользователь. Другой добавил: "Надеюсь, вы все-таки дали ему настоящий стейк".

В видео с телевизором, некоторые шутили, что у пса "сломался нос", раз он так отчаянно пытается добраться до запаха, которого нет.

Почему собаки так реагируют на еду

Издание Newsweek отмечает, что по словам ветеринаров, поведение Джои вполне объяснимо. Собаки ориентируются прежде всего на обоняние, и именно запах играет ключевую роль в выборе пищи. Даже визуальный образ может запускать ассоциации, особенно если ранее животное уже сталкивалось с подобной едой.

Эксперты отмечают, что собаки чаще выбирают продукты с ярко выраженным запахом (например, теплую и влажную пищу). Именно поэтому мясо, особенно говядина, вызывает у них столь сильный интерес.

Что нельзя давать собакам инфографика / Главред

Смотрите в видео о том, как пес схитрил и получил больше еды от своей хозяйки:

Ранее Главред писал о том, что собака увидела хозяина на экране ноутбука. Реакция животного поразила всех. Питомец сразу не смог понять, где человек, и пытался найти его за экраном.

Также сообщалось о том, что собака впервые побывала в зоопарке. Питомец оказался у вольера со снежным барсом. Поведение животных стало неожиданным для многих.

О профиле в Instagram: joeytmaltipoo

Аккаунт Instagram @joeytmaltipoo — это популярный блог о жизни мальтипу по кличке Джои. На странице публикуются короткие видео и фото с повседневными моментами питомца: забавные ситуации, "танцы", реакции на еду и игры.

Контент носит развлекательный характер и регулярно набирает высокую вовлеченность. Отдельные ролики собирают сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:54Фронт
Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на Тернополь

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на Тернополь

17:24Война
Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Последние новости

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

Реклама
16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

16:09

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

15:58

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

15:57

"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

15:44

Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизораВидео

15:40

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

Реклама
15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

14:34

Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в садуВидео

14:27

Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС: Качка назвал сроки

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

12:40

"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

Реклама
11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

10:59

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

10:49

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:35

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

10:34

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

