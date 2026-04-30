Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

Константин Пономарев
30 апреля 2026, 17:04
Резкая тряска головы у животных может быть нормой или тревожным сигналом. Эксперты объяснили, что стоит за поведением питомцев и когда нужно реагировать.
Эксперты объясняли почему кошки и собаки часто качают головой / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему домашние животные внезапно начинают трясти головой
  • Когда безобидная привычка может быть сигналом болезни
  • Что на самом деле стоит за странным поведением кошек и собак

Многие владельцы домашних животных скорее всего замечали странную привычку питомцев внезапно и резко трясти головой из стороны в сторону, что нередко вызывает у хозяев вопросы и беспокойство о состоянии здоровья любимца.

Эксперты объясняли, что такое поведение может выглядеть неожиданно и даже тревожно, однако в большинстве случаев оно имеет вполне объяснимую и безобидную природу. Об этом пишет Live Science.

видео дня

Что стоит за резкими движениями головы у кошек

По словам антропозоолога из Университета Эксетера Сары Кроули, резкие движения головы у кошек связаны с высокой чувствительностью нервных окончаний в области ушей и усов.

"Физиологической причиной этого является стимуляция очень чувствительных волосков и нервных окончаний в верхней части головы, особенно вокруг ушей", - объяснила эксперт.

Резкие движения головы у кошек связаны с высокой чувствительностью / Фото: Pexels

Такая реакция может возникать после еды, питья или прикосновений, особенно если затронуты чувствительные зоны. Кошка таким образом избавляется от раздражителей (например, влаги или частиц пищи) и возвращает себе чувство комфорта.

Иногда подобная реакция возникает и как сигнал раздражения. Например, если питомцу неприятно воздействие на уши. При этом кратковременное качание головы не вызывает головокружения и считается нормальной.

Почему собаки ведут себя так же

Подобный рефлекс наблюдается не только у кошек. Собаки также часто трясут головой, особенно если что-то попало в ухо или вызывает дискомфорт.

По словам преподавателя клинического поведения животных из Эдинбургского университета Эми Миле, это может быть как физическая реакция, так и способ снять напряжение.

"Такая "встряска" является способом помочь животному снять стресс и восстановиться эмоционально и физически", - отметила специалист.

Собаки также часто трясут головой / Фото: Pexels

У пород с стоячими ушами это происходит чаще, так как ухо более открыто для внешних раздражителей.

Помимо этого, у собак есть и другие виды "тряски". Например, во время игры, когда животные резко дергают головой, удерживая игрушку, или после купания, когда встряхивается все тело.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:20Война
Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:24Политика
Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:11Аналитика
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

