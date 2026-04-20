Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Дарья Пшеничник
20 апреля 2026, 19:22
В целом считается, что для кошек улица таит в себе множество опасностей для здоровья и жизни.

Как правильно выгуливать кошек на улице / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Кошку выгуливают только после приучения
  • Шлейка обязательна для безопасной прогулки
  • Если кот болен или невакцинирован, то от выгула лучше отказаться

В городах растет количество владельцев, которые пытаются выгуливать кошек так же, как собак. Но специалисты предупреждают, что такая практика подходит далеко не всем животным и требует тщательной подготовки. Зоопсихологи отмечают, что ограничение свободы может вызвать у кошек сильный стресс, тогда как ветеринары не имеют единой позиции относительно пользы или вреда таких прогулок.

Несмотря на споры, специалисты сходятся в одном: улица представляет для кошек гораздо больше рисков, чем для собак. Поводок или шлейка помогают избежать побега и травм, но только при условии, что животное правильно приучили к снаряжению, пишет ТСН.

Как подготовить кота к прогулкам

  • Шлейка вместо ошейника — у кошек слабые шейные мышцы, поэтому ошейник может быть опасен. Шлейку нужно подобрать точно по размеру.
  • Знакомство со снаряжением — сначала шлейку кладут рядом с любимым местом кота, чтобы он привык к запаху.
  • Ежедневные короткие тренировки — несколько минут в шлейке с игрой или лакомством формируют положительную ассоциацию.
  • Первые шаги дома — когда животное спокойно реагирует на шлейку, можно прикрепить поводок и пройтись по квартире. Тянуть кота категорически нельзя.

Что нужно сделать перед выходом на улицу

Перед выходом на улицу кота нужно подготовить так, чтобы прогулка была безопасной. Сначала животному делают все необходимые прививки, ведь без вакцинации риск подхватить инфекцию слишком высок. Далее важно обработать шерсть от паразитов — блох, клещей и глистов, которые легко могут зацепиться во время прогулки.

Еще одна деталь — идентификационная бирка на шлейке или ошейнике. Если кот испугается и сбежит, бирка с вашими контактами значительно повысит шансы, что его вернут домой.

Кого выгуливать нельзя

  • Ослабленных или больных кошек
  • Беременных и недавно родивших
  • Невакцинированных котят
  • Нестерилизованных животных
  • Кошек пожилого возраста, для которых прогулки могут быть слишком стрессовыми

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

