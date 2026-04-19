Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажется

Юрий Берендий
19 апреля 2026, 03:35
Эксперт объяснила, как правильно кормить кошек, и подчеркнула важность частых небольших порций, влажного корма и адаптации режима питания.
Сколько раз в день нужно кормить кота — как выбрать корм для кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Сколько раз кормить кота
  • Как правильно кормить кота
  • Как часто едят кошки

Большинство владельцев кошек уверены, что достаточно насыпать корм в миску один-два раза в день. Но специалисты по поведению животных говорят, что такой подход может быть далек от естественных потребностей питомца. Сертифицированный эксперт проекта Wild at Heart в видео на YouTube объясняет, что привычные представления о кормлении кошек — ошибочны.

"Вы не кормите свою кошку достаточно", — подчеркнула она.

Главред выяснил, сколько правильно кормить кошку.

Сколько раз в день нужно кормить кота

По словам эксперта, у кошек совсем другая модель питания, чем у людей.

"Кошек следует кормить не менее пяти раз в день небольшими порциями", — отметила специалист.

Это объясняется их природой. В дикой среде кошки не едят два раза в день — они постоянно охотятся.

"В дикой природе кошки охотились бы и убивали от восьми до 20 мелких животных в день. Исследования показывают, что когда кошки могут самостоятельно выбирать режим питания, они едят примерно от восьми до 16 раз в день", — добавила она.

Смотрите видео о том, что нужно учитывать при выборе кошачьего корма:

Почему важны маленькие порции

Еще один важный момент — размер порций. Организм кота не приспособлен к большим приемам пищи.

"Желудок взрослой кошки имеет размер примерно с мячик для пинг-понга", — пояснила эксперт.

Именно поэтому большие порции могут перегружать пищеварительную систему, тогда как частое питание небольшими объемами является более естественным и здоровым.

Какой корм для кота выбирать: важный нюанс

Не менее важно не только то, как часто кормить кота, но и чем именно.

"Тип пищи, которому мы должны отдавать приоритет, — это рацион, богатый влагой, то есть влажный корм", — подчеркнула специалистка.

По ее словам, причина этого проста, ведь кошки плохо потребляют воду отдельно. Именно поэтому влажный корм помогает поддерживать водный баланс.

"Сухой корм содержит лишь 10–15% воды, тогда как влажный корм — 70–75%", — отметила эксперт.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Можно ли сочетать сухой и влажный корм

Специалист не призывает полностью отказываться от сухого корма, но советует пересмотреть баланс.

Она подчеркивает, что если кот получает много сухого корма, стоит постепенно добавлять больше влажного, чтобы улучшить гидратацию.

Как часто кормить кота, если вы работаете

Многих пугает идея кормить кота 5 раз в день из-за занятости. Но решение есть.

"Самый простой способ сделать это — использовать автоматические кормушки", — пояснила эксперт.

Современные устройства позволяют распределять еду в течение дня даже без участия хозяина. Также можно использовать:

  • шарики с лакомствами;
  • игрушки-головоломки;
  • комбинирование различных типов корма.

Главное — не оставлять кота голодным надолго.

Важное правило для владельцев

Эксперт подчеркивает, что идеального режима не существует, но есть базовый принцип.

"Мы не стремимся к совершенству. Мы просто стремимся к определенному уровню преданности и последовательности", — отметила она.

То есть главное — постепенно адаптировать режим к потребностям кота и возможностям владельца.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
