Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцев

Юрий Берендий
16 апреля 2026, 18:28
Специалисты объясняют, что удар лапой у кошек — это не случайная агрессия, а реакция на перевозбуждение, недостаток активности или попытка привлечь внимание.
Почему кот бьет лапой — как понять, чего хочет кот / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот бьет лапой
  • Почему кот кусается и бьет
  • Как понять кота

Кошки могут вести себя неожиданно: сегодня они мурлыкают и ласковы, а завтра внезапно бьют лапой. Для владельцев это часто выглядит как агрессия или "плохое поведение", но на самом деле за этим стоит вполне понятная кошачья логика. Сертифицированный специалист по поведению кошек из организации "Wild at Heart" Шани в видео на YouTube объясняет, что причин такого поведения несколько, и все они связаны с инстинктами и эмоциями животного.

Главред выяснил, почему кот бьет лапой.

видео дня

1. Перевозбуждение

Одна из самых распространенных причин, почему кот бьет лапой, — чрезмерное возбуждение. Кот может казаться спокойным, но его нервная система быстро переходит в состояние перегрузки.

"Кошки могут казаться спокойными в одну минуту, а в следующую — уже нет. Кошки могут быть чрезвычайно чувствительными к шумам, физическому прикосновению, своему окружению. И иногда они просто достигают своего предела, и это хлопанье — это способ сказать: "Ладно, с меня хватит", — объясняет эксперт Шани.

В таких ситуациях удар лапой — это не нападение, а способ остановить контакт и снизить напряжение.

Смотрите видео о том, почему кот бьет лапой и кусается:

2. Недостаток игр и реализации охотничьих инстинктов

Вторая причина — недостаточное количество активных игр. Кошки остаются прирожденными хищниками, даже если живут в квартире.

"Кошки — заядлые хищники, и если мы не даем им возможности охотиться и убивать, кусать и хватать, они сделают это с нами", — отмечает Шани.

Когда кот не имеет возможности реализовать свои инстинкты, он переносит их на руки, ноги или любые движущиеся объекты. Именно поэтому специалисты советуют регулярно играть с котом и давать ему возможность "охотиться" безопасным способом.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кошек / Инфографика: Главред

3. Поведение ради внимания

Третья причина — стремление к вниманию. Иногда кот бьет лапой не из-за злости, а потому, что это срабатывало раньше.

"Мне нравится сравнивать это с маленькими детьми. Если ваш маленький ребенок зовет вас по имени, а вы не реагируете… то он подходит к вам и бьет вас, и вдруг вы: "Эй, чего ты хочешь?", то вы только что подкрепили мысль, что ребенок должен вас ударить, чтобы привлечь ваше внимание", — объясняет эксперт.

То есть кот может повторять действие, если оно ранее вызывало реакцию хозяина — даже негативную.

Как правильно реагировать на такое поведение кота

Общий подход, который предлагает специалист, — не наказывать, а менять окружение и поведенческие привычки животного. Важно больше играть с котом, давать ему возможность проявлять инстинкты и обращать внимание на его сигналы до того, как он перейдет к "удару лапой".

"Мы хотим предотвратить ее возникновение вообще. И мы делаем это, уделяя нашим кошкам много времени для игр, много развлечений и много внимания", — подчеркивает Шани.

Кошка не бьет лапой "без причины". В большинстве случаев это способ коммуникации, который можно понять и скорректировать без стресса для животного.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять