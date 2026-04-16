Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцев

Специалисты объясняют, что удар лапой у кошек — это не случайная агрессия, а реакция на перевозбуждение, недостаток активности или попытка привлечь внимание.

Почему кот бьет лапой — как понять, чего хочет кот

О чем идет речь в материале:

Почему кот бьет лапой

Почему кот кусается и бьет

Как понять кота

Кошки могут вести себя неожиданно: сегодня они мурлыкают и ласковы, а завтра внезапно бьют лапой. Для владельцев это часто выглядит как агрессия или "плохое поведение", но на самом деле за этим стоит вполне понятная кошачья логика. Сертифицированный специалист по поведению кошек из организации "Wild at Heart" Шани в видео на YouTube объясняет, что причин такого поведения несколько, и все они связаны с инстинктами и эмоциями животного.

Главред выяснил, почему кот бьет лапой.

1. Перевозбуждение

Одна из самых распространенных причин, почему кот бьет лапой, — чрезмерное возбуждение. Кот может казаться спокойным, но его нервная система быстро переходит в состояние перегрузки.

"Кошки могут казаться спокойными в одну минуту, а в следующую — уже нет. Кошки могут быть чрезвычайно чувствительными к шумам, физическому прикосновению, своему окружению. И иногда они просто достигают своего предела, и это хлопанье — это способ сказать: "Ладно, с меня хватит", — объясняет эксперт Шани.

В таких ситуациях удар лапой — это не нападение, а способ остановить контакт и снизить напряжение.

2. Недостаток игр и реализации охотничьих инстинктов

Вторая причина — недостаточное количество активных игр. Кошки остаются прирожденными хищниками, даже если живут в квартире.

"Кошки — заядлые хищники, и если мы не даем им возможности охотиться и убивать, кусать и хватать, они сделают это с нами", — отмечает Шани.

Когда кот не имеет возможности реализовать свои инстинкты, он переносит их на руки, ноги или любые движущиеся объекты. Именно поэтому специалисты советуют регулярно играть с котом и давать ему возможность "охотиться" безопасным способом.

3. Поведение ради внимания

Третья причина — стремление к вниманию. Иногда кот бьет лапой не из-за злости, а потому, что это срабатывало раньше.

"Мне нравится сравнивать это с маленькими детьми. Если ваш маленький ребенок зовет вас по имени, а вы не реагируете… то он подходит к вам и бьет вас, и вдруг вы: "Эй, чего ты хочешь?", то вы только что подкрепили мысль, что ребенок должен вас ударить, чтобы привлечь ваше внимание", — объясняет эксперт.

То есть кот может повторять действие, если оно ранее вызывало реакцию хозяина — даже негативную.

Как правильно реагировать на такое поведение кота

Общий подход, который предлагает специалист, — не наказывать, а менять окружение и поведенческие привычки животного. Важно больше играть с котом, давать ему возможность проявлять инстинкты и обращать внимание на его сигналы до того, как он перейдет к "удару лапой".

"Мы хотим предотвратить ее возникновение вообще. И мы делаем это, уделяя нашим кошкам много времени для игр, много развлечений и много внимания", — подчеркивает Шани.

Кошка не бьет лапой "без причины". В большинстве случаев это способ коммуникации, который можно понять и скорректировать без стресса для животного.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

