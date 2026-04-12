Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не все

Юрий Берендий
12 апреля 2026, 14:04
Использование воды для отпугивания кошек неэффективно и может подорвать доверие животного к хозяину, поэтому эксперты рекомендуют другие методы воспитания.
Как воспитать кота — почему нельзя брызгать на кота водой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя брызгать на кота водой
  • Как воспитывать кота
  • Почему кот прыгает на стол

Многие владельцы кошек пытаются отучить питомца от нежелательного поведения с помощью простого метода — опрыскивания водой. Однако эксперты по поведению животных предупреждают, что этот способ не только неэффективен, но и может серьезно навредить отношениям с животным. Сертифицированный специалист по поведению кошек проекта Wild at Heart в видео на YouTube объясняет, что такая практика противоречит природе животного.

Главред выяснил, можно ли брызгать на кота водой.

"Наказание не работает", — подчеркивает эксперт.

Инстинкты, которые нельзя "выключить"

По ее словам, кошки — это хищники с четко заложенными природными потребностями. Желание забираться выше, исследовать пространство или даже игнорировать запреты — это не "плохое поведение", а часть их биологии.

"Наказывать кота за то, что он хочет быть высоко на столе или на столешнице, — это все равно, что наказывать кота за то, что он испытывает голод, поскольку его голод и потребность быть высоко укоренены в инстинктивном поведении и потребностях", — объясняет специалистка.

То есть, когда владелец пытается "отучить" кота таким методом, он фактически борется с его природой — и проигрывает.

Почему нельзя отпугивать кошек водой

На первый взгляд, метод может показаться эффективным, ведь кот убегает, а поведение прекращается. Но это лишь временный эффект.

"Опрыскивать кота водой не только негуманно, это абсолютно неэффективно", — подчеркивает эксперт.

Более того, такая "воспитательная" тактика создает у животного негативные ассоциации с владельцем.

"Они не будут вас любить, они будут вас бояться, и они просто будут прыгать на тот стол, когда вас не будет рядом", — объясняет она.

То есть кот не перестает делать то, что ему нужно — он просто учится избегать наказания.

Что делать вместо наказания — как правильно воспитывать кота

Вместо запретов эксперты советуют использовать другой подход — дать коту альтернативу. Если животное любит высоту, ему нужно обеспечить место, где эта потребность будет удовлетворена.

"Вы не можете просто сказать "нет". Вы должны сказать: "Эй, я не хочу, чтобы ты здесь был, но вот альтернатива, которую ты можешь иметь"", — объясняет специалистка.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Это может быть специальная лежанка, полка или даже отдельное место на столе — главное, чтобы оно было привлекательным для кота.

Чтобы закрепить новое поведение, важно использовать положительное подкрепление.

"Подведите их к приподнятой поверхности с помощью лакомства или игрушки, а затем награждайте, награждайте, награждайте", — советует эксперт.

Главное правило поведения кошек

Специалисты подчеркивают, что ключ к воспитанию кота — не наказание, а понимание его природы.

"Основное правило поведения: вознаграждайте желаемое поведение, игнорируйте нежелательное", — подытоживает эксперт.

Иными словами, кот — не "непослушный", а просто действует в соответствии со своими инстинктами. Задача владельца — не бороться с этим, а правильно это направить.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания из области этологии, психологии и ветеринарного поведения. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.






