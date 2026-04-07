Пропал на 12 лет и вернулся: кот узнал хозяйку с первых секунд

Кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

https://glavred.info/life/propal-na-12-let-i-vernulsya-kot-uznal-hozyayku-s-pervyh-sekund-10754855.html Ссылка скопирована

Пропавший 12 лет назад кот вернулся домой и узнал хозяйку

Вы узнаете:

Как удалось найти кота спустя 12 лет

Как животное 12 лет выживало на улице

Почему кот сразу узнал свою хозяйку

Спустя более десяти лет разлуки черный кот по кличке Сэм вернулся к своей хозяйке и, по словам очевидцев, сразу дал понять, что помнит ее. До встречи с ней он вел себя замкнуто.

История воссоединения, произошедшая в Англии, тронула даже ветеринаров, которые сомневались, что животное сможет узнать человека спустя столько времени. Об этом пишет People.

видео дня

Кот, которого искали годами

Сэм пропал в мае 2014 года вскоре после того, как его хозяйка Анджела Фурнивал начала выпускать питомцев на улицу. Женщина обошла окрестности, расклеивала объявления, проверяла школы и поля, но поиски не дали результата.

Со временем британке пришлось смириться с мыслью, что кот не вернется. В 2016 году она переехала в другой город, надеясь, что Сэма могли приютить другие люди.

Неожиданная находка рядом с прежним домом

Спустя 12 лет Сэма заметили всего в полумиле от его прежнего дома в Стурбридже. По словам спасателей, кот более десяти лет жил на улице, переживая холодные зимы и питаясь объедками.

Его заметили возле жилого дома новые жильцы, которые обратили внимание на состояние животного и сообщили в организацию по спасению животных. Кота доставили в ветеринарную клинику, где выяснилось, что у него есть микрочип.

Именно благодаря этому удалось быстро найти хозяйку.

Встреча, которую сложно забыть

Звонок из клиники стал для Анджелы настоящим шоком. Женщина призналась, что сначала не поверила услышанному. Однако уже на следующий день произошла долгожданная встреча.

Кот более десяти лет жил на улице, переживая холодные зимы и питаясь объедками / Фото: SWNS

По словам сотрудников приюта, кот "явно узнал" свою хозяйку. Сэм сразу подошел к ней, начал мурлыкать и позволил гладить себя, словно не было этих долгих лет разлуки.

Особенно удивило ветеринаров то, что в клинике кот вел себя замкнуто и настороженно, но при виде хозяйки полностью изменился.

Смотрите в видео о трогательной встречи женщины со своим любимчиком:

@people A beloved lost cat is back with his owner after 12 years away. ❤️? | Read more about the sweet reunion at our bio link. ♬ original sound - People Magazine

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред