Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

Инна Ковенько
30 апреля 2026, 14:45
Вернуть подоконнику свежий вид можно простым и доступным способом.
Как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике / Колаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем отбелить подоконник
  • Как отбелить пластик от желтизны

Пластиковые подоконники со временем могут потерять свой первоначальный вид: белый цвет тускнеет, а поверхность приобретает желтоватый оттенок. Но существует простой способ отбелить пластик без дорогих средств.

Главред расскажет, как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике с помощью перекиси водорода.

видео дня

Как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике

Перекись водорода действует как окислитель, который расщепляет загрязнения и пигментацию, образующуюся на поверхности пластика, пишет ТСН. Рекомендуем использовать раствор в концентрации 3%, ведь более сильные средства могут повредить материал.

Перед тем как наносить перекись, подоконник нужно тщательно очистить. Этот этап поможет удалить пыль, жирные пятна и другие загрязнения. После очистки поверхность следует вытереть насухо.

Как правильно наносить раствор

Для больших площадей удобно использовать пульверизатор: он обеспечивает равномерное распределение перекиси. В труднодоступных местах помогут ватные диски или небольшие кусочки ткани, смоченные в растворе. Если на подоконнике есть участки с особенно выраженной желтизной, стоит наложить на них салфетки, пропитанные перекисью, и оставить на несколько часов.

Процедуру лучше всего проводить в солнечный день. Ультрафиолетовые лучи усиливают действие перекиси, благодаря чему процесс отбеливания происходит быстрее и эффективнее. Оптимальное время — от двух до четырех часов. Важно, чтобы поверхность не пересыхала: при необходимости салфетки можно слегка увлажнить повторно.

По окончании процедуры остатки перекиси следует смыть влажной мягкой тряпкой, а затем вытереть поверхность насухо. Если результат оказался недостаточным, через несколько дней можно повторить процесс. Постепенное отбеливание позволяет избежать повреждений и сохранить пластик в хорошем состоянии.

Важные нюансы

Не используйте хлорку, ацетон или агрессивные растворители — они могут разъесть поверхность и оставить непоправимые следы. Также нежелательно применять жесткие абразивные губки или металлические скребки, чтобы не поцарапать пластик.

Как использовать перекись в быту
Как использовать перекись в быту / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем отбелить пожелтевший пластик:

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка
Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять