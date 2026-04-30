Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

Пластиковые подоконники со временем могут потерять свой первоначальный вид: белый цвет тускнеет, а поверхность приобретает желтоватый оттенок. Но существует простой способ отбелить пластик без дорогих средств.
Главред расскажет, как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике с помощью перекиси водорода.
Как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике
Перекись водорода действует как окислитель, который расщепляет загрязнения и пигментацию, образующуюся на поверхности пластика, пишет ТСН. Рекомендуем использовать раствор в концентрации 3%, ведь более сильные средства могут повредить материал.
Перед тем как наносить перекись, подоконник нужно тщательно очистить. Этот этап поможет удалить пыль, жирные пятна и другие загрязнения. После очистки поверхность следует вытереть насухо.
Как правильно наносить раствор
Для больших площадей удобно использовать пульверизатор: он обеспечивает равномерное распределение перекиси. В труднодоступных местах помогут ватные диски или небольшие кусочки ткани, смоченные в растворе. Если на подоконнике есть участки с особенно выраженной желтизной, стоит наложить на них салфетки, пропитанные перекисью, и оставить на несколько часов.
Процедуру лучше всего проводить в солнечный день. Ультрафиолетовые лучи усиливают действие перекиси, благодаря чему процесс отбеливания происходит быстрее и эффективнее. Оптимальное время — от двух до четырех часов. Важно, чтобы поверхность не пересыхала: при необходимости салфетки можно слегка увлажнить повторно.
По окончании процедуры остатки перекиси следует смыть влажной мягкой тряпкой, а затем вытереть поверхность насухо. Если результат оказался недостаточным, через несколько дней можно повторить процесс. Постепенное отбеливание позволяет избежать повреждений и сохранить пластик в хорошем состоянии.
Важные нюансы
Не используйте хлорку, ацетон или агрессивные растворители — они могут разъесть поверхность и оставить непоправимые следы. Также нежелательно применять жесткие абразивные губки или металлические скребки, чтобы не поцарапать пластик.
Смотрите видео о том, чем отбелить пожелтевший пластик:
@mariell_family Как отбелить пожелтевший пластик на технике?#лайфхак#лайфхаки#полезныесоветы#советыдлядома#идеи♬ оригинальный звук - Mariell Family
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред