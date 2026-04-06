Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Вы узнаете:
- Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми
- Что добавить в воду для мытья окон
- Какой раствор для мытья окон самый лучший
Даже после тщательной мойки окна быстро покрываются пылью и становятся тусклыми. Но существуют простые средства, которые помогают не только очистить поверхность, но и создать невидимый защитный слой, отталкивающий пыль и грязь.
Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми
- Глицерин — одно из самых эффективных и доступных средств. Как пишет ТСН, достаточно нескольких капель в воду или небольшого количества на ткань, чтобы натереть стекло после мытья. Он образует тонкую пленку, которая делает поверхность гладкой и уменьшает прилипание пыли. Этот метод активно использовали еще несколько десятилетий назад, чтобы окна оставались прозрачными месяцами.
- Обычный столовый уксусхорошо растворяет жирные следы и обезжиривает поверхность. После такой обработки на стекле остается меньше микрочастиц, к которым может прилипать пыль.
- Чайный настой для антистатического эффекта. Крепкий черный чай содержит танины, которые создают легкий защитный слой. Если протереть стекло охлажденным настоем и вытереть насухо, оно дольше останется чистым.
- Крахмал. Добавление небольшого количества крахмала в воду помогает избавиться от разводов и сделать стекло кристально чистым. После высыхания поверхность становится более гладкой, что также уменьшает оседание пыли.
Как правильно натирать стекло
Чтобы средства работали, сначала нужно тщательно вымыть окна от основной грязи, и только после этого наносить выбранное средство. Протирать окно рекомендуем мягкой тканью или бумагой без ворса, движениями сверху вниз. Это позволяет избежать разводов и равномерно распределить защитный слой. Чистое и гладкое стекло не задерживает пыль, поэтому эффект сохраняется значительно дольше.
Смотрите видео о том, чем натереть окна для идеального блеска надолго:
@sizovasofiaa Надоели вечно грязные окна? — лови лайфхак ?? Ингредиенты: ? 200 мл воды ? 100 мл спирта/водки ? 100 мл уксуса ? ? глицерина Протрите пыль сухой тряпкой или салфеткой, а затем нанесите средство на окно и протрите тряпкой для стекол☺️ Результат будет ? без разводов, пятен, а пыль будет оседать дольше ? Средство борется с плесенью на окнах ? #лайфхак#рек#окна#уборка#идея♬ оригинальный звук - Сизова София
Читайте также:
- Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска
- Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но работающий лайфхак
- Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
