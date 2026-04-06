Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Рассказываем о проверенных методах, которые позволяют сохранить блеск и чистоту стекол на несколько месяцев.

https://glavred.info/lifehack/vikna-budut-chistimi-misyacyami-chim-naterti-sklo-dlya-bezdogannnogo-blisku-layfhak-10754609.html Ссылка скопирована

Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми — раствор для мытья окон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Что добавить в воду для мытья окон

Какой раствор для мытья окон самый лучший

Даже после тщательной мойки окна быстро покрываются пылью и становятся тусклыми. Но существуют простые средства, которые помогают не только очистить поверхность, но и создать невидимый защитный слой, отталкивающий пыль и грязь.

Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Глицерин — одно из самых эффективных и доступных средств. Как пишет ТСН, достаточно нескольких капель в воду или небольшого количества на ткань, чтобы натереть стекло после мытья. Он образует тонкую пленку, которая делает поверхность гладкой и уменьшает прилипание пыли. Этот метод активно использовали еще несколько десятилетий назад, чтобы окна оставались прозрачными месяцами.

— одно из самых эффективных и доступных средств. Как пишет ТСН, достаточно нескольких капель в воду или небольшого количества на ткань, чтобы натереть стекло после мытья. Он образует тонкую пленку, которая делает поверхность гладкой и уменьшает прилипание пыли. Этот метод активно использовали еще несколько десятилетий назад, чтобы окна оставались прозрачными месяцами. Обычный столовый уксус хорошо растворяет жирные следы и обезжиривает поверхность. После такой обработки на стекле остается меньше микрочастиц, к которым может прилипать пыль.

хорошо растворяет жирные следы и обезжиривает поверхность. После такой обработки на стекле остается меньше микрочастиц, к которым может прилипать пыль. Чайный настой для антистатического эффекта. Крепкий черный чай содержит танины, которые создают легкий защитный слой. Если протереть стекло охлажденным настоем и вытереть насухо, оно дольше останется чистым.

для антистатического эффекта. Крепкий черный чай содержит танины, которые создают легкий защитный слой. Если протереть стекло охлажденным настоем и вытереть насухо, оно дольше останется чистым. Крахмал . Добавление небольшого количества крахмала в воду помогает избавиться от разводов и сделать стекло кристально чистым. После высыхания поверхность становится более гладкой, что также уменьшает оседание пыли.

Как правильно натирать стекло

Чтобы средства работали, сначала нужно тщательно вымыть окна от основной грязи, и только после этого наносить выбранное средство. Протирать окно рекомендуем мягкой тканью или бумагой без ворса, движениями сверху вниз. Это позволяет избежать разводов и равномерно распределить защитный слой. Чистое и гладкое стекло не задерживает пыль, поэтому эффект сохраняется значительно дольше.

видео дня

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем натереть окна для идеального блеска надолго:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред