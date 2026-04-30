Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 16:16
Пророка Иеремию просят о защите от недобрых людей, а также о поддержке в полевых и огородных работах.
Какой 1 мая праздник
Какой 1 мая праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 мая
  • Что можно и нельзя делать 1 мая
  • Приметы 1 мая

В пятницу, 1 мая, в православном календаре день памяти святого пророка Иеремии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 мая

Будущий пророк родился примерно в VII веке до нашей эры в небольшом городе Анатот неподалеку от Иерусалима, в семье священника. Согласно библейскому преданию, к служению он был призван еще в юности. Поначалу Иеремия сомневался в своих силах, считая себя слишком молодым, однако получил от Бога обещание поддержки и защиты.

видео дня

Его предназначение заключалось в том, чтобы говорить правду, даже если она вызывала неприятие и враждебность. В своих проповедях пророк предупреждал народ Иудеи о неизбежном наказании за отступление от веры, обличал идолопоклонство и моральное разложение, призывая людей к покаянию.

Иеремия также предсказывал разрушение Иерусалима и пленение народа Вавилоном - и эти пророчества впоследствии сбылись. За свои слова он неоднократно подвергался гонениям: его преследовали, заключали в темницу и оказывали сильное давление со стороны власти и религиозных лидеров.

Судьба пророка была тяжёлой: он пережил побои, запреты на проповедь, внутренние сомнения и глубокие душевные кризисы. Тем не менее Иеремия оставался верен своему призванию до конца, став символом духовной стойкости и преданности истине, несмотря на страдания.

При этом его послание не ограничивалось лишь предупреждениями о наказании. Пророк говорил и о надежде - о будущем "новом завете", когда Божий закон будет запечатлён в сердцах людей, а не на каменных скрижалях.

Приметы 1 мая

  • Дождь в этот день предвещает сухое или жаркое лето.
  • Прилет ласточок считали знаком, что пора завершать посевные работы.
  • Ясное звездное небо ночью - к хорошему урожаю и стабильному лету.

Что нельзя делать 1 мая

По народным представлениям, 1 мая имеет собственные "табу", которые пытались придерживаться, чтобы не навлечь неурожай и нужды. В этот день особенно осторожно относились ко всему, что связано с едой и землей. Не стоит занимать хлеб, зерно или семена - считалось, что это может привести к потере урожая и нехватке пищи в хозяйстве.

Что можно делать 1 мая

В православной традиции в этот день обращаются в молитвах к святому пророку Иеремию. Его просят о защите от недобрых людей, а также о поддержке в полевых и огородных работах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять