Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

Желтые листья на томатах — не просто косметический дефект. Это проблема, которую нужно срочно решать.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-zhelteyut-listya-u-tomatov-glavnaya-prichina-o-kotoroy-zabyvayut-ogorodniki-10760777.html Ссылка скопирована

Что делать, когда желтеют листья на помидорах

Вы узнаете:

Как определить по листьям томатов, что им не хватает

Чем можно полить помидоры, чтобы не желтели листья

Пожелтение листьев на растениях томатов сигнализирует о проблемах с условиями выращивания. Если их не исправить, то можно остаться без урожая.

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья, и что с этим делать — рассказали на Youtube-канала Сад, огород своими руками.

видео дня

По словам садовода, пожелтение листьев свидетельствует недостатке железа.

"Дефицит железа всегда заметен на верхушке растения, то есть на молодых листьях: они желтеют, но при этом сами жилки остаются темно-зелеными. Все остальные, более старые листья, также сохраняют здоровый зеленый цвет", - рассказал специалист.

Так выглядит дефицит железа у томатов / скриншот

Пожелтение листьев у томатов / скриншот

Стоит отметить, что одни сорта помидоров болеют, а другие — нет. Можно сделать вывод, что разные сорта реагируют на нехватку железа по-разному. Например, высокорослые томаты чаще всего не страдают от дефицита железа.

"Вероятно, у высокорослых томатов лучше развита корневая система, которая способна охватить больший объем почвы и буквально по крупицам достать необходимое железо", - объяснил садовод.

Почему железо в почве становится труднодоступны

"На нашем участке почва имеет высокий показатель pH (щелочная). Кроме того, вода, которой мы регулярно поливаем растения, также имеет высокий pH. Чем выше уровень щелочности почвы, тем хуже растения усваивают микроэлементы, и в первую очередь — железо", - рассказал садовод.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Что делать, когда желтеют листья на помидорах

Для эффективного исправления ситуации необходим комплексный подход.

1. Подкисление воды. Это первый и важнейший шаг.

2. Листовая обработка. Это самый быстрый способ восполнить дефицит конкретного элемента. Однако при сильном голодании комплексные удобрения, где всего содержится понемножку, помогают слабо. В таких случаях лучше использовать моноудобрения, содержащие только железо в хелатной форме. В их состав также входят вещества, способствующие быстрому всасыванию через листовую пластину.

Проводить опрыскивание нужно в вечернее время, рано утром или в пасмурную погоду. Днем и в жару растения нельзя опрыскивать по двум причинам:

капли воды работают как линзы, что приводит к солнечным ожогам;

раствор слишком быстро испаряется, не успевая впитаться и подействовать.

Что будет, если не восполнить дефицит железа

Если вовремя не устранить дефицит, в растении нарушатся энергетический и окислительный обмены, а также замедлится выработка хлорофилла. Без хлорофилла невозможен фотосинтез, а значит, растение просто остановится в развитии.

"Если вы заметили пожелтение верхушек на своих томатах — срочно принимайте меры. Комплекс из правильного полива и листовой подкормки быстро вернет ваши растения к жизни", — резюмировал эксперт.

Смотрите видео - Чего не хватает, когда желтеют листья, и как спасти помидоры:

Ранее Главред писал, как распознать морковную муху и понять, что урожай под угрозой.

Также мы писали о том, как увеличить урожай томатов, огурцов, перца и других овощей в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке. Как ее приготовить - читайте рецепт.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред