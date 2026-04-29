В Украине продлили действие кешбэка на топливо, но изменили условия — что известно

С 1 мая в Украине меняются условия начисления кешбэка на топливо, при этом программа государственной поддержки водителей продлена до конца месяца.

В Украине продлили действие кешбэка на топливо

Максимальная сумма кешбэка в месяц будет ограничена 500 грн

Кабинет министров Украины продлил срок действия кешбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кешбэка были изменены. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Уже с 1 мая заработают новые правила начисления кешбэка на АЗС. Максимальная сумма возврата составит 500 грн в месяц. Такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев", — говорится в сообщении.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что программу кешбэка на топливо продлили до 31 мая.

Она предусматривает возврат 15% стоимости дизельного топлива, 10% — бензина и 5% — автогаза.

Кешбэк уже начислен более чем двум миллионам украинцев.

Кешбэк на топливо и цены на АЗС — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине начала действовать государственная программа "Кешбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин.

В то же время на рынке возможно снижение цен на топливо, ведь Антимонопольный комитет обязал сети автозаправочных станций в течение ближайших 10 дней установить экономически обоснованную стоимость.

Кроме того, Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся поставки нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Об источнике: Министерство цифровой трансформации Украины Министерство цифровой трансформации Украины — центральный орган исполнительной власти, отвечающий за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности — взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрения электронных услуг и развития цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года. Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию Министерства входит развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

