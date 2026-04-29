Враг активно перебрасывает силы на важный участок: что сообщают в ВСУ

Россияне перебрасывают боеспособные резервы с соседних участков фронта для усиления наступления.

Оккупационные войска пытаются восполнить критические потери

Кратко:

РФ перебрасывает силы в Покровск

Продолжаются активные штурмы врага

ВСУ фиксируют движение подразделений

Украинские военные на Покровском направлении фиксируют активное перемещение российских подразделений между смежными участками фронта. По их данным, оккупанты пытаются перебросить ближе к Покровску более боеспособные силы для продолжения наступательных действий.

Как сообщила в эфире "Суспільного" начальница отдела коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Юлия Степанюк, это направление пока остается одним из самых горячих по интенсивности штурмов.

РФ перегруппировывает войска

По словам украинских военных, российские войска осуществляют передислокацию подразделений, пытаясь компенсировать потери и поддерживать темп атак.

"Сейчас враг очень активно перемещает пехоту, немного перетягивает ее на другие направления, потому что им не хватает людей. Дефицита такого они не испытывают в пехоте, потому что постоянно какое-то пополнение у них есть. Назад они соответственно не возвращаются, поэтому им нужно как-то заменять, и поэтому они перетягиваются со своих смежных направлений", – сообщили в ВСУ.

Покровск

ВСУ проводят ротацию

В то же время украинские защитники смогли провести ротацию личного состава на позициях в этом районе. Для выполнения операции применялись дроны и наземные роботизированные комплексы.

"Удалось вывезти наших ребят с позиций, а также заменить их другими нашими казаками. К тому же, удалось поразить живую силу противника на этих дронах с пулеметами. Такую операцию проводила наша девушка, наш офицер, которая успешно работает не один год. Она возглавляла операцию самостоятельно, у нее было несколько ребят", – отметила представительница ВСУ.

Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.

Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

Напомним, что заместитель командира бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич говорил, что фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.

