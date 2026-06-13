Поздравления с Днём отца — красивые картинки и трогательные слова

День отца — это светлый семейный праздник, который становится все более популярным в Украине. Это прекрасный повод отложить все заботы, обнять папу и сказать ему "спасибо" за любовь, поддержку и защиту. Мы часто забываем говорить такие слова в повседневной суете, поэтому этот день — лучший момент для главного. Праздник каждый год приходится на разные числа, потому что его всегда отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году День отца будет 21 июня.
Главред собрал поздравления с Днем отца, которые тронут любого.
Поздравления с Днем отца в прозе
Папа, с Днем отца! Спасибо за твое крепкое плечо, поддержку и любовь. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и ежедневных радостей. Ты самый лучший!
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Дорогой папа, с праздником! Ты для меня всегда являешься примером мужества и мудрости. Пусть здоровье не подводит, а судьба дарит только хорошие новости и мирное небо!
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Дорогой папа, с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и чтобы все задуманное удавалось легко!
Поздравления отцу в стихах
Папа мой родной, с праздником поздравляю!
Здоровья крепкого и вдохновения желаю.
Пусть судьба дарит только радостные дни,
Ты — лучший папа на всей Земле!
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Папуля, родной мой, тебя с Днем отца!
Пусть радости в жизни не будет конца.
Здоровья крепчайшего, мира, тепла,
Чтоб спорились ладно любые дела!
Ты — мой защитник, пример и опора,
С тобой не страшны никакие невзгоды.
Желаю здоровья, удачи во всём,
Пусть счастьем и миром наполнится дом! С праздником, папа!
Мой мудрый, любимый и добрый отец,
Ты в деле любом — золотой образец!
Будь счастлив, здоров и душой молодой,
Горжусь и любуюсь всегда я тобой!
С Днем отца тебя, папуля!
Крепко-крепко обниму я.
Будь здоровым, улыбайся,
В силах жить не сомневайся.
Лучший папа ты на свете!
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