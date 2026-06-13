Поздравления с Днём отца — красивые картинки и трогательные слова

День отца — прекрасный праздник, с которым обязательно нужно поздравить близкого человека.

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Поздравления с Днем Отца / Фото: Главред

День отца — это светлый семейный праздник, который становится все более популярным в Украине. Это прекрасный повод отложить все заботы, обнять папу и сказать ему "спасибо" за любовь, поддержку и защиту. Мы часто забываем говорить такие слова в повседневной суете, поэтому этот день — лучший момент для главного. Праздник каждый год приходится на разные числа, потому что его всегда отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году День отца будет 21 июня.

Главред собрал поздравления с Днем отца, которые тронут любого.

Поздравления с Днем отца в прозе

Папа, с Днем отца! Спасибо за твое крепкое плечо, поддержку и любовь. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и ежедневных радостей. Ты самый лучший!

видео дня

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Дорогой папа, с праздником! Ты для меня всегда являешься примером мужества и мудрости. Пусть здоровье не подводит, а судьба дарит только хорошие новости и мирное небо!

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Дорогой папа, с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и чтобы все задуманное удавалось легко!

Поздравления отцу в стихах

Папа мой родной, с праздником поздравляю!

Здоровья крепкого и вдохновения желаю.

Пусть судьба дарит только радостные дни,

Ты — лучший папа на всей Земле!

***

Папуля, родной мой, тебя с Днем отца!

Пусть радости в жизни не будет конца.

Здоровья крепчайшего, мира, тепла,

Чтоб спорились ладно любые дела!

С днем отца картинки / Фото: Главред

Ты — мой защитник, пример и опора,

С тобой не страшны никакие невзгоды.

Желаю здоровья, удачи во всём,

Пусть счастьем и миром наполнится дом! С праздником, папа!

С днем отца поздравления / Фото: Главред

Мой мудрый, любимый и добрый отец,

Ты в деле любом — золотой образец!

Будь счастлив, здоров и душой молодой,

Горжусь и любуюсь всегда я тобой!

Поздравления с Днем Отца / Фото: Главред

С Днем отца тебя, папуля!

Крепко-крепко обниму я.

Будь здоровым, улыбайся,

В силах жить не сомневайся.

Лучший папа ты на свете!

Поздравление с Днем Отца / Фото: Главред

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