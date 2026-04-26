Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Мария Николишин
26 апреля 2026, 15:24
Венгрия и Словакия ещё в феврале приостановили экспорт дизельного топлива в Украину.
Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость
Что будет способствовать падению цен на дизель / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, pixabay

Ключевые тезисы:

  • Импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива, может возобновиться
  • Этому будет способствовать возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба"
  • Переговоры об импорте топлива — это вопрос компаний

Украина надеется, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновится импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что, требуя возобновления работы "Дружбы", Венгрия и Словакия еще в феврале остановили экспорт дизельного топлива в Украину, но теперь все может измениться.

видео дня

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, должна использоваться, тем более что сейчас есть проблемы на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", — подчеркнул министр.

Шмыгаль добавил, что правительство не ведет переговоры по поводу импорта топлива — это вопрос компаний.

По его словам, вопрос дальнейшего импорта топлива будет проработан с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, 24 апреля Антимонопольный комитет Украины обязал сети АЗС установить "обоснованные" цены на топливо в течение ближайших 10 дней. В частности, сети АЗС призвали реагировать не только на рост цен на нефть, но и на их падение.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин говорил, что дизель может подешеветь на 2,5-3 гривни за литр, а бензин — на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта".

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что необходимость реализовать дорогой ресурс сдерживает владельцев АЗС от резких шагов, поэтому стоимость топлива на заправках будет снижаться шаг за шагом, синхронно с исчерпанием предыдущих партий топлива.

Читайте также:

О личности: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дизтопливо новости Украины Денис Шмыгаль нефтепровод "Дружба"
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять