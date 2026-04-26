Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Венгрия и Словакия ещё в феврале приостановили экспорт дизельного топлива в Украину.

Что будет способствовать падению цен на дизель

Импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива, может возобновиться

Этому будет способствовать возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба"

Переговоры об импорте топлива — это вопрос компаний

Украина надеется, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновится импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль журналистам после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что, требуя возобновления работы "Дружбы", Венгрия и Словакия еще в феврале остановили экспорт дизельного топлива в Украину, но теперь все может измениться.

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, должна использоваться, тем более что сейчас есть проблемы на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта", — подчеркнул министр.

Шмыгаль добавил, что правительство не ведет переговоры по поводу импорта топлива — это вопрос компаний.

По его словам, вопрос дальнейшего импорта топлива будет проработан с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Как сообщал Главред, 24 апреля Антимонопольный комитет Украины обязал сети АЗС установить "обоснованные" цены на топливо в течение ближайших 10 дней. В частности, сети АЗС призвали реагировать не только на рост цен на нефть, но и на их падение.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин говорил, что дизель может подешеветь на 2,5-3 гривни за литр, а бензин — на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта".

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что необходимость реализовать дорогой ресурс сдерживает владельцев АЗС от резких шагов, поэтому стоимость топлива на заправках будет снижаться шаг за шагом, синхронно с исчерпанием предыдущих партий топлива.

О личности: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

