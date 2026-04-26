Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

Руслана Заклинская
26 апреля 2026, 11:14
В ближайшее время цены на овощи будут продолжать снижаться.
В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине резко дешевеют тепличные огурцы
  • За неделю цены упали на 40%
  • Причина — избыток предложения при слабом спросе

На внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

С начала этой недели цены снизились в среднем на 40%. Сейчас тепличные огурцы реализуются по 50-90 грн/кг ($1,14-2,05/кг).

Основное давление на рынок создает избыток предложения, поскольку тепличные комбинаты активно увеличивают объемы поставок, тогда как спрос остается сдержанным. Из-за этого производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы избежать накопления нереализованной продукции.

Несмотря на резкое падение цен на этой неделе, нынешний уровень стоимости все еще превышает прошлогодние показатели. Сейчас огурцы в среднем на 15% дороже, чем были в конце апреля 2025 года.

В то же время участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен в ближайший период.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на тепличные помидоры из-за роста предложения местной продукции и сдержанного спроса. Продажи украинских томатов сейчас происходят в пределах 140–170 грн/кг, что примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее.

Также в апреле выросли цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Бутылка объемом 850 мл теперь стоит более 90 грн.

В то же время украинские эксперты прогнозируют в 2026 году существенное снижение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что приведет к подорожанию.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты огурец огурцы овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
10:47Украина
10:06Мир
09:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять