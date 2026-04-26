Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

Главное:
- В Украине резко дешевеют тепличные огурцы
- За неделю цены упали на 40%
- Причина — избыток предложения при слабом спросе
На внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
С начала этой недели цены снизились в среднем на 40%. Сейчас тепличные огурцы реализуются по 50-90 грн/кг ($1,14-2,05/кг).
Основное давление на рынок создает избыток предложения, поскольку тепличные комбинаты активно увеличивают объемы поставок, тогда как спрос остается сдержанным. Из-за этого производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы избежать накопления нереализованной продукции.
Несмотря на резкое падение цен на этой неделе, нынешний уровень стоимости все еще превышает прошлогодние показатели. Сейчас огурцы в среднем на 15% дороже, чем были в конце апреля 2025 года.
В то же время участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен в ближайший период.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на тепличные помидоры из-за роста предложения местной продукции и сдержанного спроса. Продажи украинских томатов сейчас происходят в пределах 140–170 грн/кг, что примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее.
Также в апреле выросли цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Бутылка объемом 850 мл теперь стоит более 90 грн.
В то же время украинские эксперты прогнозируют в 2026 году существенное снижение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что приведет к подорожанию.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
