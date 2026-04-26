Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

В ближайшее время цены на овощи будут продолжать снижаться.

В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы

Главное:

В Украине резко дешевеют тепличные огурцы

За неделю цены упали на 40%

Причина — избыток предложения при слабом спросе

На внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

С начала этой недели цены снизились в среднем на 40%. Сейчас тепличные огурцы реализуются по 50-90 грн/кг ($1,14-2,05/кг).

Основное давление на рынок создает избыток предложения, поскольку тепличные комбинаты активно увеличивают объемы поставок, тогда как спрос остается сдержанным. Из-за этого производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы избежать накопления нереализованной продукции.

Несмотря на резкое падение цен на этой неделе, нынешний уровень стоимости все еще превышает прошлогодние показатели. Сейчас огурцы в среднем на 15% дороже, чем были в конце апреля 2025 года.

В то же время участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен в ближайший период.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на тепличные помидоры из-за роста предложения местной продукции и сдержанного спроса. Продажи украинских томатов сейчас происходят в пределах 140–170 грн/кг, что примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее.

Также в апреле выросли цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Бутылка объемом 850 мл теперь стоит более 90 грн.

В то же время украинские эксперты прогнозируют в 2026 году существенное снижение урожайности косточковых культур из-за весенних заморозков. Больше всего пострадают абрикосы и персики, что приведет к подорожанию.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

