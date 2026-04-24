170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

Снижение цен уже началось, но до прошлогоднего уровня рынок пока не вернулся.

https://glavred.info/economics/170-grn-za-kg-prodavcy-v-ukraine-massovo-snizhayut-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-10759364.html Ссылка скопирована

Продавцы массово снижают цены на популярный овощ

Вы узнаете:

Почему подешевели помидоры

Что будет с ценами дальше

На текущей неделе в Украине зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, главная причина — рост предложения местной продукции. С началом сезона украинские теплицы начали активнее поставлять овощи, тогда как спрос остается сдержанным.

видео дня

В результате производители были вынуждены снижать цены, чтобы быстрее реализовать продукцию.

Актуальные цены на помидоры

На сегодня основные продажи украинских тепличных томатов проходят в диапазоне: 140–170 грн за кг

Это примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее. На рынок также продолжают поступать тепличные помидоры из Турции.

Несмотря на ограниченные объемы, продавцы также снижают цены из-за слабого спроса.

К концу недели импортные томаты продавались от 100 грн за кг. Несмотря на снижение, стоимость помидоров остается довольно высокой.

Сейчас они примерно на 60% дороже, чем в конце апреля прошлого года. Это связано с общей ситуацией на рынке, затратами на производство и логистику.

Чего ждать дальше

Эксперты прогнозируют, что цены на помидоры в Украине могут продолжить снижаться уже в ближайшие недели.

С увеличением предложения от местных производителей и стабилизацией рынка стоимость овощей, вероятно, станет более доступной для покупателей.

Когда ждать следующего скачка цен: мнение специалиста

В Украине может снова подорожать еда из-за проблем с поставками топлива. Первые признаки роста цен могут проявиться уже через несколько недель.

Экономист Зиновий Свереда указывает на то, что страна сильно зависит от импорта энергоресурсов, чьи цены во многом определяются внешними факторами.

Рост цен на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Вам может быть интересно:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред