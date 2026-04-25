"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с Украиной

Из-за дефицита нефти дисконты на российскую нефть полностью исчезли, говорит Владимир Милов.

Раскрыт механизм снижения поступлений РФ от продажи нефти

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал временную отмену части энергетических санкций против РФ на фоне кризиса на рынке нефти.

"Плохая новость состоит в том, что из-за дефицита нефти на фоне перекрытия экспорта из Персидского залива все начали охотиться за любыми баррелями, которые есть в наличии, и дисконты на российскую нефть полностью исчезли", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что за последние несколько месяцев скидки на российскую нефть доходили до 25-30 долларов за баррель: если мировая цена была 70 долларов, то российская – 40 долларов и ниже.

"Сейчас эти скидки исчезли, и российская нефть торгуется по международным ценам, без огромных дисконтов. И это ключевая проблема, возникшая вследствие войны в Иране", - пояснил он.

Собеседник уверен, что вопрос остается в возвращении скидки на российскую нефть, дабы для покупателей в тех же странах Азии она была токсичной.

"Отмена американских санкций снижает ауру токсичности вокруг российской нефти, а, значит, скидки будут меньше, и вернуть их будет сложнее. Это значит, что Путин получит больше денег. Любая отмена санкций – это плохо. Однако существенного влияния пока что мы не видим. Европейские коллеги сейчас обсуждают, как включиться в координированную политику энфорсмента санкций, чтобы заставить покупателей соблюдать все ограничения, а также как вернуть скидки на повестку дня, возможно, делая это даже без США. Надеюсь, меры будут приниматься в ближайшее время", - добавил Милов.

Как ранее сообщал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Напомним, что Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

