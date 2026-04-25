Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

Юрий Берендий
25 апреля 2026, 18:51
Войска РФ не имеют возможности окружить Сумы, поскольку их продвижение в этом направлении остается минимальным и не представляет угрозы для города.
В ВСУ ответили, существует ли угроза окружения Сум / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 24-я ОМБр имени короля Даниила

О чем идет речь в материале:

  • Угрозы полуокружения Сум нет
  • Россияне смогли продвинуться вдоль границы лишь на несколько километров

На этой неделе украинские СМИ сообщили об угрозе дальнейшего продвижения РФ в Сумской области, что создает угрозу полуокружения города Сумы. Однако на данный момент у врага нет соответствующих сил для такой операции. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.

Трегубов заявил, что российские оккупационные силы не способны осуществить даже частичное окружение Сум по объективным причинам.

видео дня

Он отметил, что за последние полгода в Сумской области россияне смогли продвинуться лишь незначительно — захватили два приграничных населенных пункта и продвинулись примерно на 3–4 километра.

"В то же время Сумы на этом направлении расположены от границы в зоне нашей ответственности на расстоянии 35–40 километров", — пояснил представитель Группировки объединенных сил.

Он подчеркивает, что разница между таким продвижением и необходимыми 35–40 километрами существенна, поэтому говорить о каком-либо полуокружении пока преждевременно.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ пытаются вернуть контроль над Купянском, в частности, используя пехотные группы, которые пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, на Покровском направлении противник готовится к активизации штурмовых действий, наращивая численность пехоты, отметил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Владимир Полевой.

В то же время Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение российских войск и стабилизировать линию фронта, несмотря на численное превосходство противника. По оценке председателя Военного комитета ЕС генерала Шона Кленси, этому способствовали гибкость украинских подразделений, внедрение новых подходов и эффективная координация между ними.

Другие новости:

Об источнике: Группировка объединенных сил (УОС)

Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.

Командование ОСГ почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.

Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумы Сумская область Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять