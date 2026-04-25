Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

О чем идет речь в материале:
- Угрозы полуокружения Сум нет
- Россияне смогли продвинуться вдоль границы лишь на несколько километров
На этой неделе украинские СМИ сообщили об угрозе дальнейшего продвижения РФ в Сумской области, что создает угрозу полуокружения города Сумы. Однако на данный момент у врага нет соответствующих сил для такой операции. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.
Трегубов заявил, что российские оккупационные силы не способны осуществить даже частичное окружение Сум по объективным причинам.
Он отметил, что за последние полгода в Сумской области россияне смогли продвинуться лишь незначительно — захватили два приграничных населенных пункта и продвинулись примерно на 3–4 километра.
"В то же время Сумы на этом направлении расположены от границы в зоне нашей ответственности на расстоянии 35–40 километров", — пояснил представитель Группировки объединенных сил.
Он подчеркивает, что разница между таким продвижением и необходимыми 35–40 километрами существенна, поэтому говорить о каком-либо полуокружении пока преждевременно.
Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ пытаются вернуть контроль над Купянском, в частности, используя пехотные группы, которые пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Кроме того, на Покровском направлении противник готовится к активизации штурмовых действий, наращивая численность пехоты, отметил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Владимир Полевой.
В то же время Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение российских войск и стабилизировать линию фронта, несмотря на численное превосходство противника. По оценке председателя Военного комитета ЕС генерала Шона Кленси, этому способствовали гибкость украинских подразделений, внедрение новых подходов и эффективная координация между ними.
Об источнике: Группировка объединенных сил (УОС)
Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.
Командование ОСГ почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.
Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении
