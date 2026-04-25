Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

Войска РФ не имеют возможности окружить Сумы, поскольку их продвижение в этом направлении остается минимальным и не представляет угрозы для города.

В ВСУ ответили, существует ли угроза окружения Сум



Угрозы полуокружения Сум нет

Россияне смогли продвинуться вдоль границы лишь на несколько километров

На этой неделе украинские СМИ сообщили об угрозе дальнейшего продвижения РФ в Сумской области, что создает угрозу полуокружения города Сумы. Однако на данный момент у врага нет соответствующих сил для такой операции. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.

Трегубов заявил, что российские оккупационные силы не способны осуществить даже частичное окружение Сум по объективным причинам.

Он отметил, что за последние полгода в Сумской области россияне смогли продвинуться лишь незначительно — захватили два приграничных населенных пункта и продвинулись примерно на 3–4 километра.

"В то же время Сумы на этом направлении расположены от границы в зоне нашей ответственности на расстоянии 35–40 километров", — пояснил представитель Группировки объединенных сил.

Он подчеркивает, что разница между таким продвижением и необходимыми 35–40 километрами существенна, поэтому говорить о каком-либо полуокружении пока преждевременно.

Сумы / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ пытаются вернуть контроль над Купянском, в частности, используя пехотные группы, которые пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, на Покровском направлении противник готовится к активизации штурмовых действий, наращивая численность пехоты, отметил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Владимир Полевой.

В то же время Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение российских войск и стабилизировать линию фронта, несмотря на численное превосходство противника. По оценке председателя Военного комитета ЕС генерала Шона Кленси, этому способствовали гибкость украинских подразделений, внедрение новых подходов и эффективная координация между ними.

Об источнике: Группировка объединенных сил (УОС) Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия. Командование ОСГ почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов. Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении

