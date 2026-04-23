В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

Алексей Тесля
23 апреля 2026, 21:26
Украина смогла добиться результатов за счёт способности быстро внедрять новые подходы.
В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора
Названо преимущество Украины на фронте / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 92 ОШБр

Важное из заявлений Клэнси:

  • Эффективное взаимодействие между подразделениями играет важную роль
  • Украина добилась результатов за счёт способности быстро внедрять новые подходы

Вооружённые силы Украины сумели остановить продвижение российских войск и удержать линию фронта, несмотря на значительное преимущество противника.

Ключевую роль в этом, по оценке главы Военного комитета ЕС генерала Шона Клэнси, сыграли гибкость, внедрение новых решений и эффективное взаимодействие между подразделениями.

"Мы все помним первые дни, когда совсем недалеко отсюда российские танки двигались на Киев. И путь от того момента до нынешнего состояния Украины - это выдающийся пример ее достижений на поле боя. Я знаю, что многие генералы здесь могут говорить о стойкости, а также о тактическом или даже оперативном уровне. Но, на мой взгляд, важнейшим элементом достижений Украины являются инновации, интеграция и адаптивность", - подчеркнул он.

По словам генерала, несмотря на ограниченные ресурсы и меньшую численность по сравнению с российской армией, Украина смогла добиться результатов за счёт способности быстро внедрять новые подходы, объединять усилия и оперативно подстраиваться под изменения на поле боя.

"Украинцы не боялись рисковать и действовали быстро и масштабно. И именно это позволило им фактически создать нынешние условия - когда линия фронта практически не движется", - сказал Клэнси.

Говоря о перспективах вступления Украины в Европейский Союз, он отметил, что окончательное решение зависит от стран-членов, однако сейчас наблюдается заметное ускорение процесса и широкий консенсус среди них.

"Мы видим ускоренную "дорожную карту" и очень широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины", - подчеркнул генерал.

Он также добавил, что Украина уже рассматривается как важный стратегический партнёр ЕС и участвует в ключевых инициативах, в том числе в программе SAFE с бюджетом 150 млрд евро.

"Если бы это зависело от меня… Я был бы очень оптимистичен: если воля трансформируется в достижение, это произойдет скоро", - подытожил генерал.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

война России и Украины Фронт
