Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средстве

Удалить загрязнения бывает непросто, а агрессивные магазинные средства часто содержат хлор и не всегда безопасны.

https://glavred.info/lifehack/plesen-ischeznet-za-minuty-sekret-v-odnom-prostom-dostupnom-sredstve-10759475.html Ссылка скопирована

Как убрать плесень / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Справиться с проблемой плесени можно более мягким способом

Для лучшего эффекта можно накрыть обработанное место плёнкой

Силиконовые швы в ванной и на кухне со временем темнеют — причина в влаге и остатках мыла, которые создают идеальные условия для развития плесени.

В результате герметик не только теряет внешний вид, но и может хуже выполнять свою защитную функцию, пишет Express.

видео дня

Справиться с проблемой можно более мягким способом — с помощью обычной пищевой соды. Из неё готовят густую смесь с небольшим количеством воды и наносят прямо на потемневшие участки.

Важно не спешить: состав должен немного "поработать", поэтому его оставляют на несколько минут, чтобы он начал разрушать налёт. Для лучшего эффекта можно накрыть обработанное место плёнкой, чтобы сохранить влагу.

После этого загрязнение аккуратно счищают щёткой или старой зубной щёткой, а остатки смывают прохладной водой. Если пятна остались, процедуру повторяют — плесень на силиконе часто бывает устойчивой.

Завершающий этап — тщательное высушивание поверхности. Это помогает предотвратить повторное появление плесени и дольше сохранить герметик чистым.

/ Главред

Как предотвратить появление плесени: рекомендации специалистов

Эксперты отмечают, что для эффективной борьбы с грибком и налётом в ванной одной регулярной уборки недостаточно — важно учитывать и качество воды. В частности, они советуют при необходимости установить душевой фильтр.

Такие устройства помогают уменьшить жёсткость воды, а также снизить содержание железа и других примесей. Благодаря этому на поверхностях реже образуется налёт, а среда становится менее благоприятной для развития плесени.

Смотрите видео — простой способ борьбы с плесенью

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред