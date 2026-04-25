Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет Кремль

Юрий Берендий
25 апреля 2026, 15:52
Экономист объяснил, что, несмотря на выгодные для России факторы, ее экономические проблемы остаются системными, а санкционное давление требует усиления.
Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет Кремль
Почему война в Иране не спасет экономику РФ

О чем идет речь в материале:

  • Как война США против Ирана влияет на экономику России
  • Что ждет экономику РФ в 2026 году

Рост цен на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана дает России лишь краткосрочное облегчение и не меняет апокалиптических прогнозов относительно ее экономики на 2026 год. Об этом во время чата Главреду рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Это никоим образом не отменяет таких прогнозов. Но и радоваться рано. Потому что есть как минимум две возможности, которые для Путина станут очень серьезным подарком: во-первых, если все это затянется, и нефтяные доходы по высоким ценам будут поступать долго; во-вторых, то, что Путин сейчас избавился от последствий санкций и дисконтов на нефть (еще в феврале он продавал нефть с огромными дисконтами, а сейчас продает по мировым ценам без каких-либо скидок)", — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что санкционное давление необходимо усиливать, поскольку дополнительные доходы, которые получает Путин, не оказывают положительного эффекта на ситуацию в целом.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

В то же время Милов отметил, что поводов для паники нет, ведь проблемы российской экономики носят глубокий и системный характер, и для их частичного решения потребуется длительный период высоких цен на нефть.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Экономические проблемы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские беспилотники наносят удары по объектам на территории России, что заставляет Москву пересматривать свои экономические приоритеты и даже вновь рассматривать введение запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает издание Fortune.

В то же время финансовое положение РФ остается сложным, ведь даже временный рост доходов из-за обострения ситуации вокруг Ирана не способен существенно изменить общую картину, отмечает экономист и бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов.

Эксперт по энергетике Михаил Гончар, в свою очередь, пояснил, что нынешнее повышение цен на нефть может лишь частично поддержать российскую экономику. Если стоимость на уровне 80–85 долларов за баррель сохранится в течение второго квартала, это позволит ей временно удержаться, однако не решит накопившихся проблем.

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году выехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика России Владимир Милов
