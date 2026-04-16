Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюанс

Экономист объяснил, почему не видит предпосылок для распада России, отметив растущий спрос на децентрализацию и изменение системы управления.

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться — мнение экономиста

Современная РФ существенно отличается от Советского Союза как по этнической структуре, так и по настроениям в регионах. Поэтому ожидать распада, подобного тому, что произошло с СССР, не стоит. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Ситуация сильно отличается и от распада Советского Союза, и от распада Российской империи, потому что и в том, и в том случаях этнические русские не составляли большинства. В тех бывших республиках СССР, которые заявили о отделении, русские были в меньшинстве, а доминировала титульная нация. Сейчас более 80% населения России — это русские, а в момент распада СССР было 50%. И запросов от регионов о отделении вообще нет. Этой темы внутри России нет, она обсуждается только за ее пределами", — подчеркнул он.

Милов напомнил, что в начале 1990-х в России уже был период управленческого хаоса, когда региональные руководители фактически устанавливали собственные барьеры — вводили квази-таможни, ограничивали перемещение товаров и даже использовали талоны или суррогаты денег.

По его словам, этот опыт оставил у людей негативные воспоминания, ведь он усложнял жизнь, передвижение и ведение бизнеса, и именно на этом впоследствии сыграл Путин в своей пропаганде, формируя негативное отношение к региональному сепаратизму.

"Поэтому спроса на распад в России я не вижу. Может быть отделение каких-то этнических республик, но их не так много: это десяток регионов Северного Кавказа и Поволжья, то есть это считанные проценты территории России. То есть 85-90% территории останется прежней. Поэтому вероятности распада России я не вижу", — добавил он.

В то же время экономист считает, что внутри страны сформировался мощный спрос на глубокие изменения системы, который сейчас подавляется репрессиями. Он подчеркнул, что модель чрезмерно централизованного государства, где все решения принимают чиновники без участия граждан, уже не соответствует потребностям общества.

По его мнению, все больше людей стремятся к другой системе, поскольку не доверяют власти, которую обвиняют в манипуляциях и втягивании страны в конфликты и кризисы.

"Существует большой спрос на федерализацию, децентрализацию власти, развитие сильного местного самоуправления, то есть на сдвиг в сторону Швейцарии. Это очень заметно в регионах, где не хотят перечислять налоги в центр, хотят развивать свою программу, торговлю и т. д. О распаде много разговоров, но внутри России спроса на его распад нет", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, хотя западные лидеры публично не говорят о намерении довести Россию до развала, их действия фактически ослабляют ее как в экономическом, так и в политическом измерениях. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили также высказался о возможных последствиях войны, которую развязал Путин против Украины, для самой России.

В то же время нынешнюю ситуацию в российской экономике сравнивают с последними годами существования СССР. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак напомнил, что тогда страна пережила ряд финансовых потрясений, которые сначала подорвали экономику, а впоследствии привели к политическому краху. В частности, денежная реформа начала 90-х обесценила сбережения населения и обострила кризис, после чего государство утратило возможность удерживать союзные республики, что запустило процессы распада. По его мнению, подобное развитие событий теоретически возможно и для современной России.

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

