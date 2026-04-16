Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюанс

Юрий Берендий
16 апреля 2026, 23:06
Экономист объяснил, почему не видит предпосылок для распада России, отметив растущий спрос на децентрализацию и изменение системы управления.
Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться — мнение экономиста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Ситуация в России и в СССР отличается
  • Сейчас нет предпосылок для распада России
  • Россияне хотят перемен в системе

Современная РФ существенно отличается от Советского Союза как по этнической структуре, так и по настроениям в регионах. Поэтому ожидать распада, подобного тому, что произошло с СССР, не стоит. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Ситуация сильно отличается и от распада Советского Союза, и от распада Российской империи, потому что и в том, и в том случаях этнические русские не составляли большинства. В тех бывших республиках СССР, которые заявили о отделении, русские были в меньшинстве, а доминировала титульная нация. Сейчас более 80% населения России — это русские, а в момент распада СССР было 50%. И запросов от регионов о отделении вообще нет. Этой темы внутри России нет, она обсуждается только за ее пределами", — подчеркнул он.

видео дня

Милов напомнил, что в начале 1990-х в России уже был период управленческого хаоса, когда региональные руководители фактически устанавливали собственные барьеры — вводили квази-таможни, ограничивали перемещение товаров и даже использовали талоны или суррогаты денег.

По его словам, этот опыт оставил у людей негативные воспоминания, ведь он усложнял жизнь, передвижение и ведение бизнеса, и именно на этом впоследствии сыграл Путин в своей пропаганде, формируя негативное отношение к региональному сепаратизму.

"Поэтому спроса на распад в России я не вижу. Может быть отделение каких-то этнических республик, но их не так много: это десяток регионов Северного Кавказа и Поволжья, то есть это считанные проценты территории России. То есть 85-90% территории останется прежней. Поэтому вероятности распада России я не вижу", — добавил он.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

В то же время экономист считает, что внутри страны сформировался мощный спрос на глубокие изменения системы, который сейчас подавляется репрессиями. Он подчеркнул, что модель чрезмерно централизованного государства, где все решения принимают чиновники без участия граждан, уже не соответствует потребностям общества.

По его мнению, все больше людей стремятся к другой системе, поскольку не доверяют власти, которую обвиняют в манипуляциях и втягивании страны в конфликты и кризисы.

"Существует большой спрос на федерализацию, децентрализацию власти, развитие сильного местного самоуправления, то есть на сдвиг в сторону Швейцарии. Это очень заметно в регионах, где не хотят перечислять налоги в центр, хотят развивать свою программу, торговлю и т. д. О распаде много разговоров, но внутри России спроса на его распад нет", — резюмирует он.

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России развал россии экономика России Владимир Милов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять