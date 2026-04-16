Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Юрий Берендий
16 апреля 2026, 22:25
Дональд Трамп прокомментировал ночную атаку России, назвав её ужасающей и заявив о стремлении к урегулированию конфликта на фоне ситуации вокруг Ирана.
Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

  • Трамп назвал ужасным российский удар по Украине
  • Президент США признал, что сейчас все его внимание сосредоточено на войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный комбинированный удар страны-агрессора России по территории Украины, в результате которого погибло не менее 15 человек и пострадали еще десятки граждан. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировало Sky News.

Журналист поинтересовался у Трампа, какова его реакция на ночную атаку России на Киев.

"Я думаю, что это ужасно", — ответил Трамп.

В ответ он заявил, что хотел бы урегулирования ситуации в Украине, одновременно признав, что сейчас его основное внимание приковано к событиям вокруг Ирана.

По его словам, ситуация в Украине продолжает развиваться, и он надеется на достижение взаимопонимания, ведь из-за войны гибнет много людей. В то же время он подчеркнул, что сейчас усилия сосредоточены на Иране, в частности на том, удастся ли довести соответствующие процессы до завершения, что, по его мнению, вполне возможно.

Откуда и какими видами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 апреля Киев оказался под массированным ракетным ударом со стороны российских войск с применением баллистики. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

В то же время в Днепре в результате ночной атаки погибли два человека, еще 27 получили ранения. По информации главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, 14 пострадавших госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В целом в ночь на 16 апреля и утром Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы, а Киев подвергся ударам как баллистическими ракетами, так и беспилотниками.

Об источнике: Sky News

Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

