Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Дональд Трамп прокомментировал ночную атаку России, назвав её ужасающей и заявив о стремлении к урегулированию конфликта на фоне ситуации вокруг Ирана.

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ

Трамп назвал ужасным российский удар по Украине

Президент США признал, что сейчас все его внимание сосредоточено на войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный комбинированный удар страны-агрессора России по территории Украины, в результате которого погибло не менее 15 человек и пострадали еще десятки граждан. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировало Sky News.

Журналист поинтересовался у Трампа, какова его реакция на ночную атаку России на Киев.

"Я думаю, что это ужасно", — ответил Трамп.

В ответ он заявил, что хотел бы урегулирования ситуации в Украине, одновременно признав, что сейчас его основное внимание приковано к событиям вокруг Ирана.

По его словам, ситуация в Украине продолжает развиваться, и он надеется на достижение взаимопонимания, ведь из-за войны гибнет много людей. В то же время он подчеркнул, что сейчас усилия сосредоточены на Иране, в частности на том, удастся ли довести соответствующие процессы до завершения, что, по его мнению, вполне возможно.

Откуда и какими видами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 апреля Киев оказался под массированным ракетным ударом со стороны российских войск с применением баллистики. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

В то же время в Днепре в результате ночной атаки погибли два человека, еще 27 получили ранения. По информации главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, 14 пострадавших госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В целом в ночь на 16 апреля и утром Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы, а Киев подвергся ударам как баллистическими ракетами, так и беспилотниками.

Об источнике: Sky News Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

