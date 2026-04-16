Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

- Трамп назвал ужасным российский удар по Украине
- Президент США признал, что сейчас все его внимание сосредоточено на войне против Ирана
Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный комбинированный удар страны-агрессора России по территории Украины, в результате которого погибло не менее 15 человек и пострадали еще десятки граждан. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировало Sky News.
Журналист поинтересовался у Трампа, какова его реакция на ночную атаку России на Киев.
"Я думаю, что это ужасно", — ответил Трамп.
В ответ он заявил, что хотел бы урегулирования ситуации в Украине, одновременно признав, что сейчас его основное внимание приковано к событиям вокруг Ирана.
По его словам, ситуация в Украине продолжает развиваться, и он надеется на достижение взаимопонимания, ведь из-за войны гибнет много людей. В то же время он подчеркнул, что сейчас усилия сосредоточены на Иране, в частности на том, удастся ли довести соответствующие процессы до завершения, что, по его мнению, вполне возможно.
Удар по Украине 16 апреля — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 апреля Киев оказался под массированным ракетным ударом со стороны российских войск с применением баллистики. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.
В то же время в Днепре в результате ночной атаки погибли два человека, еще 27 получили ранения. По информации главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, 14 пострадавших госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
В целом в ночь на 16 апреля и утром Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы, а Киев подвергся ударам как баллистическими ракетами, так и беспилотниками.
Другие новости:
- Обязательный техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки
- Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом вблизи Луганска
- Прорыв "Искандеров": раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО
Об источнике: Sky News
Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
