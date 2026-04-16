Взрывы и пожары в Днепре: РФ ударила по жилым кварталам, погибли люди

Анна Ярославская
16 апреля 2026, 07:14обновлено 16 апреля, 07:59
В ОВА рассказали новые детали ночной атаки на Днепр.
О последствиях атаки на Днепр рассказали в ОВА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

  • РФ атаковала Днепр
  • Погибли 2 человека, ранены - 27
  • Удар пришёлся по жилым кварталам
  • Вспыхнули пожары в разных районах города

В результате ночной вражеской атаки на Днепр два человека погибли, еще 27 - получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, 14 пострадавших находятся в больнице. Пятеро из них - в тяжелом состоянии.

В ОВА рассказали, что враг нанес удар по жилым кварталам в Днепре. Вспыхнули пожары в нескольких местах. Повреждено пятиэтажное здание, частично разрушен частный дом.

В городе горят жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение.

  Последствия атаки на Днепр 16 апреля 2026
    Последствия атаки на Днепр 16 апреля 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Как писал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС.

В ночь на 16 апреля Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны российских войск с применением баллистического вооружения. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Как сообщил мэр столицы Кличко, минувшей ночью в результате атаки врага на столицу погибли 4 человека. Среди них – 12-ти летний мальчик.

Пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).

  Последствия атаки на Киев 16 апреля 2026
    Последствия атаки на Киев 16 апреля 2026 Фото: ГосЧС
В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Также оккупанты трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

