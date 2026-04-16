РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данные

Больше всего последствий зафиксировано в Подольском районе столицы.

Удар по столице 16 апреля 2026: что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Кратко:

Разрушения зафиксированы в пяти районах Киева

Из-под завалов спасли женщину и ребенка

В столице 5 погибших, среди них - ребенок, 21 человек пострадал

В ночь на 16 апреля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки по состоянию на 5:00.

Подольский район. Произошло попадание в нежилое здание. Также зафиксировано падение обломков на нескольких локациях. На одной из них в жилом доме произошел пожар на первом этаже.

В другой многоэтажке повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-гостиницы и повредили близлежащие дома.

Обломки ракеты попали в 6-й этаж 16-этажного жилого дома.

В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

Оболонский район. Повреждено офисное здание с последующим горением конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

Днепровский район. Обнаружены обломки ракеты на открытой территории.

Деснянский район. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

Обломки ракеты также рухнули на двух локациях в Шевченковском районе - на территории возле жилого дома и на детской площадке по другому адресу. Обошлось без пожаров.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обновлено. В 6:42 в ГосЧС уточнили, что в Киеве 5 погибших, среди них - ребенок, 21 человек пострадал в результате российских обстрелов.

Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Оболонский район: произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. К сожалению, 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, прибывшие на место.

Подольский район: на одной из локаций произошло попадание на открытой территории, в результате чего произошло разрушение фасадов жилых домов, под завалами одного из домов было обнаружено 2 погибших, один из которых ребенок 12 лет, еще 3 человека получили ранения стеклом.

На другой локации есть разрушение фасада двух гостиниц и близлежащих домов. Два человека пострадали.

По другому адресу попадания перед жилыми домами, произошло разрушение фасадов, в некоторых домах заблокированы двери, было обнаружено 3 пострадавших.

Также по другому адресу произошло разрушение одноэтажного жилого дома, из-под завалов были спасены 2 человека, среди которых 1 ребенок.

Еще на одной локации попаданияе в шестой этаж шестнадцатиэтажного дома, на свежий воздух были эвакуированы 10 человек. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.

Деснянский район: произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Шевченковский район: попадание на детской площадке и возле жилого дома обошлось без пострадавших.

На месте работают спасатели и службы города.

Информация о пострадавших уточняется.

Утром РФ атаковала Киев дронами

Утром 16 апреля в столице снова объявили воздушную тревогу, в этот раз из-за атаки вражеских дронов. В городе прогремели взрывы.

В Киеве работали силы ПВО.

Как сообщил Кличко, в Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-этажку.

"Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Кличко также уточнил, что минувшей ночью в результате атаки врага на столицу погибли 4 человека. Среди них – 12-ти летний мальчик.

Пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС.

В ночь на 16 апреля Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны российских войск с применением баллистического вооружения. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Также оккупанты трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Другие новости:

