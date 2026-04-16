Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

Крылатые ракеты Украина сбивает почти полностью, и, скорее всего, их используют как отвлекающий манёвр перед основным ударом.

РФ массированно бьет по Украине

Главное из заявлений Гатьмана:

Крылатые ракеты Украина сбивает почти полностью

Для эффективной защиты от баллистики нужны комплексы Patriot

Россия ищет тактику, позволяющую максимально поразить украинскую инфраструктуру, заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В эфире "Киев 24", комментируя ночную атаку РФ, он подчеркнул, что крылатые ракеты Украина сбивает почти полностью, и, скорее всего, их используют как отвлекающий манёвр перед основным ударом баллистическими ракетами.

Для эффективной защиты от последних нужны комплексы Patriot, при этом на одну баллистическую ракету требуется 3–4 перехвата, которых у Украины недостаточно, уточняет он.

Гетьман уточнил, что при использовании одной ракеты Patriot на одну баллистическую вероятность сбивания составляет около 70%, поэтому часть ракет всё же достигает цели.

С точки зрения военных расчётов, применение большего числа перехватов за один раз могло бы отбить практически все атаки, но ресурсов на это нет, и часть баллистических ракет всё равно прорывается, добавил собеседник.

Как сообщал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что могло свидетельствовать о подготовке ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" поднялись четыре самолета Ту-95МС.

В Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.

Также под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе - как минимум 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.

Массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

