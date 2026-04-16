Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 19:51
Украина готовится ввести обязательный техосмотр всех автомобилей в соответствии с требованиями Европейского Союза.
Правительство разрабатывает законопроект об обязательном периодическом техническом контроле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Украина должна ввести техосмотр автомобилей до 2027 г.
  • ЕС требует обязательного контроля транспорта
  • Техосмотр распространится и на легковые автомобили

Украина обязалась перед Европейским Союзом ввести обязательный периодический технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца 2027 года.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола по вопросам детенизации и регулирования автомобильного рынка, сообщает УНИАН.

По его словам, в настоящее время в Украине отсутствует обязательный техосмотр для всех легковых автомобилей, однако правительство готовит изменения в законодательство.

ЕС требует проверки всех автомобилей

"Мы готовим сейчас законопроект. Евросоюз поставил нам этот критерий изменений до конца 2027 года. То есть до конца следующего года у нас должны быть приняты по предложению или по согласованию с Европейским Союзом изменения в законодательство, которые установят норму о прохождении обязательного периодического контроля транспортных средств — абсолютно всех, в том числе легковых, которые сейчас его не проходят", — сказал Деркач.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает введение техосмотра, поскольку это связано с повышением безопасности на дорогах и гармонизацией с европейскими стандартами.

В то же время чиновник признал, что инициатива является политически чувствительной из-за дополнительной финансовой нагрузки на граждан, особенно в условиях войны.

"Мы даже видели несколько интервью наших коллег народных депутатов, которые на сегодняшний день очень сильно против такой истории, потому что это увеличит нагрузку на людей во время войны. Но с другой стороны, мы должны думать и о безопасности на дорогах", - добавил заместитель министра.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

