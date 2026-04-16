Новая попытка "свергнуть" Трампа: в Конгресс США подали резолюцию об импичменте

Дарья Пшеничник
16 апреля 2026, 10:03
Авторы документа заявляют, что действия политика имеют признаки серьезных нарушений конституционных обязанностей.
Американские законодатели внесли в Конгресс резолюцию об импичменте Трампа

  • Конгресс США рассматривает новую резолюцию об импичменте
  • Трампу вменяют 13 серьезных нарушений

В Палате представителей США зарегистрировали новую резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, в которой изложено 13 пунктов обвинений.

Документ уже опубликован на официальном сайте Конгресса и должен стать основанием для начала формальной дискуссии о возможном нарушении президентом конституционных обязанностей.

В тексте указано: "Резолюция является важным документом для начала дискуссии о нашей Конституции и состоянии нашего правительства".

Кто инициировал процедуру

Резолюцию подали демократические конгрессмены Джон Ларсон (Коннектикут), Стив Коэн (Теннесси) и Бонни Уотсон Коулман (Нью-Джерси). К подготовке документа также присоединились правозащитники Ральф Нейдер и Брюс Фейн — известные критики президентских полномочий в вопросах войны и национальной безопасности.

В чем именно обвиняют Трампа

Авторы резолюции утверждают, что действия президента имеют признаки системного злоупотребления властью и могут свидетельствовать о нарушении как внутренних законов, так и международных норм. По их мнению, речь идет не об отдельных решениях, а о последовательной модели поведения, которая противоречит интересам государства.

Среди ключевых претензий:

  • внешнеполитические шаги, которые, по мнению инициаторов, могли создать риски для международной безопасности;
  • возможное незаконное применение силы за пределами США;
  • действия, касающиеся политики в отношении Венесуэлы, включая экономическое давление и ограничительные меры.

13 пунктов обвинений

В резолюции перечислены следующие возможные нарушения:

  1. Военные полномочия — убийства — пиратство
  2. Милитаризация правоохранительных органов
  3. Неконституционные задержания и депортации
  4. Преследование за свободу слова
  5. Злоупотребление правом помилования
  6. Лишение финансирования социальных программ
  7. Узурпация бюджетных полномочий Конгресса
  8. Тайное управление государством
  9. Искажение работы правоохранительных органов
  10. Игнорирование законов
  11. Нарушение 14-й поправки
  12. Надуманные основания для введения чрезвычайного положения
  13. Нарушение положений о вознаграждениях

В документе подчеркивается, что совокупность этих пунктов является основанием для официального рассмотрения вопроса об импичменте.

Что дальше

Резолюция должна пройти стандартные парламентские процедуры — прежде всего рассмотрение в профильном комитете. Только после этого станет ясно, получит ли инициатива достаточную поддержку для дальнейшего продвижения в Конгрессе.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Как писал ранее Главред, Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Гаваной.

По информации издания USA Today, Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. При этом речь идет не о непосредственной подготовке к военной операции, а о проработке возможных вариантов реагирования, включая силовые меры.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что такой шаг имеет глобальное значение.

Накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине.

Он упомянул об Украине во время выступления в Университете Джорджии, когда рассказывал о встречах с американцем украинского происхождения во время избирательной кампании.

Первый импичмент Дональда Трампа

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

"На меня никто не может давить, потому что я — президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", — сказал Зеленский журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свой пост. Трампа оправдали по обеим статьям.

