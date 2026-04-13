Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

Разногласия по поводу окончания войны с Россией приводят к новым политическим напряжениям между сторонами.

Эксперт обозначил три основные направления рисков

Кратко:

Может ухудшиться диалог между США и Украиной

3 риска: безопасность, война, идеология

Давление США за быстрые договоренности с РФ

Нынешний курс Соединенных Штатов может привести к ухудшению двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение в интервью"Главреду" высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара, обозначив три основные траектории рисков.

1. Конкуренция в сфере безопасности

По словам эксперта, первое направление возможного обострения — это конкуренция за роль в сфере безопасности. Он отмечает, что Дональду Трампу может не нравиться рост роли Украины, в частности из-за развития дронных технологий.

На фоне событий на Ближнем Востоке США традиционно оставались ключевым гарантом безопасности, однако Украина все больше влияет на новые военные технологии, что создает дополнительную напряженность.

2. Различные подходы к войне РФ против Украины

Второй риск — расхождения в видении завершения войны против России. Как отмечает Хара, президент Владимир Зеленский не готов к сценариям, предполагающим уступки в пользу Российской Федерации.

В то же время Дональд Трамп, по оценке эксперта, не демонстрирует готовности к жесткому давлению на РФ для принудительного прекращения войны.

Проект мирного плана США / инфографика: Главред

3. Идеологические разногласия

Третий блок рисков — идеологический. Хара обращает внимание на поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны Дональда Трампа и активизацию контактов американских политиков с Будапештом.

Также, по его словам, звучат обвинения в якобы вмешательстве украинских структур в избирательные процессы в США и Венгрии.

Эксперт отмечает, что Украину в Вашингтоне все чаще воспринимают как часть "либерального мира", который для части американского политического истеблишмента является неприемлемым. Зато Орбана рассматривают как политическую модель, несмотря на его тесные контакты с Россией и Китаем.

Давление и вопрос гарантий безопасности

Хара также подчеркивает, что давление на Украину со стороны США может усиливаться, поскольку от Киева могут ожидать скорейших договоренностей с Россией.

В то же время Украина, по его словам, не может согласиться на такие условия, поскольку это не гарантирует реальной безопасности.

"Если они готовы захватить Гренландию и критикуют союзников, готовы выйти из НАТО, то о каких гарантиях для Украины может идти речь?", — отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что предложения о мире могут оказаться "фактически иллюзорными", а любые уступки без гарантий безопасности неприемлемы для Киева.

Возможно ли быстрое перемирие между Украиной и Россией — мнение эксперта

Эксперт Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что рассчитывать на быстрое прекращение боевых действий или оперативное перемирие пока не стоит. По его словам, между сторонами сохраняются существенные разногласия, что может значительно затянуть переговорный процесс.

В то же время он выражает надежду, что урегулирование конфликта не затянется на весь 2026 год, хотя в ближайшей перспективе существенного прогресса ожидать сложно. Отдельно эксперт отмечает, что США пока не демонстрируют готовности к усилению давления на Россию.

Как ранее писал Главред, очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Напомним, что в Кремле сделали новые циничные заявления о возможности продления срока действия пасхального перемирия и выдвинули ультимативные угрозы Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

О личности: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV и II территориальных департаментах (2000–2002, 2005–2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002–2005 гг.).

