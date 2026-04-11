"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

Администрация США постепенно разрушает режим санкций, напомнил Александр Хара.

Главное из заявлений Хары:

Администрация США постепенно разрушает режим санкций

Трамп будет давить на Украину, чтобы заставить ее капитулировать

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований" Александр Хара прокомментировал вопрос о том, если нестабильность на Ближнем Востоке сохранится, как это повлияет на войну в Украине.

"Самое критическое для Украины — это системы ПВО и ракеты к ним, в частности для Patriot. США уже потратили значительные объемы таких ракет в других регионах, и это может создать дефицит. Европейские партнеры могут частично компенсировать, но вряд ли в необходимых объемах. Называлась цифра, что Украине нужно минимум 60 ракет в месяц, тогда как другие системы либо неспособны сбивать баллистические цели, либо для этого потребуется больше ракет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что это будет иметь прямое влияние на безопасность украинских городов: Россия может наращивать интенсивность ударов, пользуясь ограниченностью ресурсов ПВО.

"Могут быть перебои и с другими видами вооружения, которые американцы использовали — бомбы, ракеты, которые могли бы пойти в Украину или уже шли бы сюда. Мы слышали о возможности прекращения контрактов по Украине. Например, Швейцария уже фактически оплатила систему ПВО, но ее не получит", - говорит он.

По мнению собеседника, нынешняя администрация США постепенно разрушает режим санкций, активно выводя из него Беларусь, отдельных российских лиц и компании.

"Это будет продолжаться, и это будет означать, что у Путина появится немного больше ресурсов для продолжения войны. Общее давление будет периодическим: во время обострений Трамп будет давить на Украину, чтобы заставить ее капитулировать. Это будет периодически повторяться, но в целом для Украины это не является смертельным", - уточняет он.

Хара добавил, что в условиях снижения надежности США как фактора глобальной стабильности, Украине необходимо искать свою нишу.

"Я считаю, что здесь есть большая перспектива для Украины. Во-первых, у нас географически выгодное расположение и мы фактически останавливаем агрессию. Во-вторых, наши силы обороны умеют воевать и обладают волей к победе. В-третьих, есть инновационная индустрия, которая помогает нашим военным — чего не хватает большинству европейских стран НАТО. Кроме Финляндии, которая готова воевать с Россией, и частично Польши, тратящей достаточно ресурсов на подготовку к войне, большинство стран НАТО еще набирают потенциал. Поэтому в условиях ненадежности Соединенных Штатов важность Украины для коллективной безопасности возрастает", - резюмировал он.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

