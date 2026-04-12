Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

Юрий Берендий
12 апреля 2026, 13:29обновлено 12 апреля, 14:21
В рамках обмена 11 апреля Украина вернула 182 пленных, а в ближайшее время ожидается проведение следующего этапа освобождения, сообщил Буданов.
Когда состоится новый обмен пленными с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Обмен пленными может состояться в конце следующей недели
  • Накануне Пасхи удалось вернуть из российского плена всех, кого планировалось вернуть из-за задержки с российской стороны

На следующей неделе между Украиной и страной-агрессором Россией может состояться новый этап обмена пленными. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live.

По его словам, 11 апреля в рамках обмена удалось вернуть в Украину 182 военнопленных и гражданских лиц.

Буданов также сообщил, что уже на следующей неделе планируется еще один обмен, однако его не удалось провести раньше из-за того, что российская сторона не успела должным образом подготовиться. В то же время откладывать процесс не стали, чтобы освобожденные из российского плена смогли провести праздник дома.

"Я надеюсь, что где-то в конце недели будет еще один этап. Там мешали чисто бюрократические процедуры", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 апреля Украина и Россия осуществили обмен пленными, в результате которого украинские защитники вернулись домой накануне Пасхи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В рамках обмена удалось освободить 175 военнослужащих — рядовых, сержантов и офицеров из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них есть раненые. Также домой вернулись семеро гражданских.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в обмен.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия могут провести обмен военнопленными на Пасху. Об этом предварительно сообщал Буданов.

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

13:29Украина
Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:51Война
"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Последние новости

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Реклама
12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Реклама
05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

Реклама
17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

