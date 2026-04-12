Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

На следующей неделе между Украиной и страной-агрессором Россией может состояться новый этап обмена пленными. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live.
По его словам, 11 апреля в рамках обмена удалось вернуть в Украину 182 военнопленных и гражданских лиц.
Буданов также сообщил, что уже на следующей неделе планируется еще один обмен, однако его не удалось провести раньше из-за того, что российская сторона не успела должным образом подготовиться. В то же время откладывать процесс не стали, чтобы освобожденные из российского плена смогли провести праздник дома.
"Я надеюсь, что где-то в конце недели будет еще один этап. Там мешали чисто бюрократические процедуры", — резюмировал он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 апреля Украина и Россия осуществили обмен пленными, в результате которого украинские защитники вернулись домой накануне Пасхи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В рамках обмена удалось освободить 175 военнослужащих — рядовых, сержантов и офицеров из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них есть раненые. Также домой вернулись семеро гражданских.
По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в обмен.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия могут провести обмен военнопленными на Пасху. Об этом предварительно сообщал Буданов.
О личности: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
