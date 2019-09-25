Зеленский прокомментировал скандал вокруг разговора с Трампом/ скриншот

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

На полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, журналисты пропагандистского телеканала Россия 24 попросили Зеленского прокомментировать якобы давление на него со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - ответил Зеленский.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Позже Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого якобы может идти речь о том, что глава Белого дома давил на президента Украины. Сам Владимир Зеленский заявил, что его разговор с главой Белого дома носил "конфиденциальный" характер.