В Украине ответили на запрос США обнародовать разговор Зеленского и Трампа

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа / Главред

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который спровоцировала в Вашингтоне политический скандал.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от Украины на публикацию стенограммы моего телефонного разговора с их президентом", - написал он в Twitter.

Трамп констатировал, что в Украине также не понимают, в чем причина политического скандала.

"Они тоже не понимают, в чем проблема", - добавил президент США.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Позже Трамп прокомментировал заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси о начале процедуры импичмента после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Затем Зеленский отреагировал на информацию о публикации неотредактированной полной версии телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся в июле.