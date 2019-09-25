Трамп отреагировал за заявление об импичменте из-за разговора с Зеленским

Дональд Трамп отреагировал на сообщения об инициации импичмента / Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси о начале процедуры импичмента после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными мусорными сенсациями по "охоте на ведьм". Так плохо для нашей страны", — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер обвинил демократов в притеснении президента. Он также перечислил имена руководителей комитетов палаты представителей из Демократической партии, которые инициировали расследование по делу об импичменте.

"Пелоси, Надлер, Шифф и, конечно же, Максин Уотерс! Вы можете в это поверить? Они даже не видели стенограмму телефонного разговора. Полноценная "охота на ведьм!" — добавил глава Белого дома.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.